Более 40 лет пролежал на чердаке: свитер принцессы Дианы продали на аукционе за впечатляющую сумму

На днях в Нью-Йорке прошел аукцион Sotheby's. На мероприятии удалось продать знаменитый красный свитер принцессы Дианы с черной овцой за потрясающую сумму.

Лот выставили на аукцион 7 сентября, а продали уже 14. Ожидалось, что он обойдется от 50 до 80 тысяч долларов. Однако на самом деле стоимость лота выросла до 1,14 миллиона долларов.

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Что известно о джемпере принцессы Дианы

В 1979 году дизайнерки Салли Мьюир и Джоанна Осборн создали вязаный алый шерстяной свитер с круглым вырезом. У джемпера был нестандартный принт: много белых овец с одной черной. Они сделали такой свитер для собственного бренда Warm&Wonderful.

Принцесса Диана приобрела его и появилась в свитере в июне 1981 года на игре с поло своего жениха принца Чарльза. Нестандартный элемент одежды очень понравился аудитории, что привело к резкому росту продаж бренда Warm & Wonderful.

Впрочем, через несколько недель после первого выхода Дианы в джемпери, дизайнеры получили письмо из Букингемского дворца, где было указано, что Диана повредила свитер. Его отправили дизайнерам на ремонт. Но они решили сделать новый для Дианы, а поврежденный свитер оставили у себя. И только в марте этого года одна из дизайнеров нашла оригинальный джемпер на чердаке. Он был спрятан в маленькую коробку и пролежал там более 40 лет.

Свитер принцессы Даны / Скриншоты с сайта аукциона

Вещи мировых знаменитостей, которые раньше продавали на аукционах

Однажды на аукционе продали разбитую гитару Курта Кобейна. Ее фронтмен Nirvana разбил еще в начале 1990-х при написании культового альбома Nevermind. Начальная цена гитары составляла 60 тысяч долларов, однако продали ее почти за 596 тысяч долларов. На ней в свое время оставили автографы все участники группы – Курт Кобейн, Крис Новоселич и Дэйв Грол.

Отметим, что инструмент был разбит, но позже его собрали. И все же из-за повреждений на этой гитаре невозможно играть.