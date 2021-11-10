Принцесса Беатрис побывала в клубе в молочной блузке и сарафане: фото с мужем

Внучка Елизаветы II совершила новый публичный выход с мужем. Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци побывали на торжественном ужине в Лондоне. Для события королевская наследница выбрала элегантный наряд.

Супруги посетили ужин, который организовала Габриэла Пикок в клубе Pavilion в Лондоне. Она собрала публику, чтобы отпраздновать выход книги "2 недели, чтобы чувствовать себя прекрасно".

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Образ принцессы Беатрис

Внучка Ее Величества пришла на мероприятие в блузке молочного цвета и черном сарафане. На шее у принцессы был лаконичный шарф в тон блузки. Такой look Беатрис соединила с колготами и замшевыми туфлями черного цвета на каблуке.

Особым аксессуаром стала брошь в виде красного мака. Такое украшение надевают члены монаршей семьи, чтобы почтить погибших британских военных, отдавших свою жизнь в войнах.

с подобной брошью на днях выступила Меган Маркл на саммите DealBook Online в газете The New York Times. Она надела особый символ в США.

В руке принцесса держала черный клатч. На лице она сделала легкий макияж, а волосы распустила и часть сколола шпилькой сзади.



Принцесса Беатрис с мужем / Фото Getty Images



Принцесса Беатрис / Фото Getty Images

Возлюбленный принцессы Беатрис – Эдоардо Мапелли Моцци пришел на ужин в темно-сером классическом костюме, белой рубашке и кедах.