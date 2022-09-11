Принц Уильям и Кейт встретились с Гарри и Меган, чтобы почтить королеву: редкие фото

Принц Уильям и принц Гарри вместе с Кейт Миддлтон и Меган Маркл вышли в свет. Они вышли за ворота Виндзорского замка, чтобы посмотреть цветы от подданных.

Смерть Елизаветы II изрядно сблизила королевскую семью. 10 сентября на территории Виндзорского замка встретились принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе с принцем Гарри и Меган Маркл, сообщает 24 канал .

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Принц Гарри и Меган встретились с Уильямом и Кейт

Королевские пары вместе вышли из территории Виндзорского замка. Они вышли за ворота, чтобы посмотреть на букеты цветов, записки и плакаты, которые приносят британские, чествуя Елизавету II. Братья-принцы были одеты в синие костюмы, а их жены – в лаконичные черные платья.

По словам журналистов The Sun, Меган и Кейт, Уильям и Гарри наконец-то покинули распри, потому что объединены горем. Однако эксперт по языку тела Джуди Джеймс в комментарии Daily Mail сообщила, что они чувствовали себя неудобно.

"Четверо выстраиваются вместе, чтобы предложить какую-то форму единства, и именно Уильям, с его самоуверенным видом, выглядит как лидер. Гарри демонстрирует признаки тревоги при прикосновении к одежде, но Меган, кажется, готова предложить поддержку и ободрение. Кейт выглядит несколько отстраненной. Кейт и Уильям преимущественно шли отдельно, иногда касаясь друг друга. Между тем Гарри и Меган большую часть времени поддерживали контакт, часто держась за руки".

, Меган Маркл прибыла в Виндзор только недавно. Она не приезжала в Балморал прощаться с королевой. Как сообщили инсайдеры, король Чарльз III попросил сына , чтобы Меган не ехала в королеву, потому что не будет там желанной гостьей.

Это первая встреча королевских пар после празднования платинового юбилея правления Елизаветы II, проходившего в июне. Меган и Гарри приехали на службу в собор Святого Петра и впервые показали дочь прабабушке.