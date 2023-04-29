На велосипедах: принц Уильям и Кейт Миддлтон восхищались общим фото в 12 годовщину свадьбы
Источник:принц и принцесса Уэльские
Принц и принцесса Уэльские сегодня празднуют годовщину свадьбы. В этот день они поделились редким фото из повседневной жизни.
Каждый год 29 апреля принц и принцесса Уэльские празднуют годовщину бракосочетания. В этом году их супругам исполнилось 12 лет.
Смотрите также В бюджетном платье Zara: Кейт Миддлтон с принцем Уильямом прибыли с эмоциональным визитом в Аберфан
Принц Уильям и Кейт уже 12 лет вместе
В честь годовщины памятного дня принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились милым общим фото из повседневной жизни. Они позировали перед камерой во время прогулки по велосипедам в Норфолке. Фотографию сделал фотограф Мэтт Портеус.
Кейт Миддлтон надела для прогулки джинсы и рубашку с вышивкой молочного цвета. Принц Уильям тоже появился в джинсах и рубашке.
"12 лет вместе", – лаконично подписала фото пара.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи
Кратко о браке Уильяма и Кейт
- Пара познакомилась во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. В 2003 году между ними завязались романтические отношения. Спустя почти 8 лет взаимоотношений принц Уильям сделал предложение Кейт Миддлтон. Впоследствии об этом объявили публике.
- 29 апреля 2011 года влюбленные поженились. За церемонией свадьбы тогда следило 25 миллионов человек.
- За время супружеской жизни у герцогов родилось трое детей: принц Джордж (9 лет), принцесса Шарлотта (7 лет) и принц Луи (5 лет).
- После смерти Елизаветы II принц Уильям и Кейт Миддлтон получили новые титулы: из Кембриджских герцогов стали принцем и принцессой Уэльскими.