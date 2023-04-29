На велосипедах: принц Уильям и Кейт Миддлтон восхищались общим фото в 12 годовщину свадьбы

Принц и принцесса Уэльские сегодня празднуют годовщину свадьбы. В этот день они поделились редким фото из повседневной жизни.

Каждый год 29 апреля принц и принцесса Уэльские празднуют годовщину бракосочетания. В этом году их супругам исполнилось 12 лет.

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Принц Уильям и Кейт уже 12 лет вместе

В честь годовщины памятного дня принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились милым общим фото из повседневной жизни. Они позировали перед камерой во время прогулки по велосипедам в Норфолке. Фотографию сделал фотограф Мэтт Портеус.

Кейт Миддлтон надела для прогулки джинсы и рубашку с вышивкой молочного цвета. Принц Уильям тоже появился в джинсах и рубашке.

"12 лет вместе", – лаконично подписала фото пара.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи

Кратко о браке Уильяма и Кейт