"Ушел с разбитым сердцем": из военной формы принца Гарри забрали инициалы Елизаветы II

Принц Гарри 17 сентября принял участие в Вигилии принцев на бдении у гроба Елизаветы II. Ему разрешили надеть военную форму, но с нее сняли инициалы королевы.

Вечером 17 сентября восемь внуков Елизаветы II объединились, чтобы почтить память королевы у ее гроба. На церемонию и бдение пришел и принц Гарри.

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С формы Гарри забрали инициалы королевы

На этот раз принц Гарри предстал в военной форме, хотя на предыдущих церемониях он находился в черном костюме. Однако журналисты заметили, что несколько его отличало от принца Уильяма, который тоже был в форме и стоял с противоположной стороны гроба.

На плече мундира принца Гарри не было инициала Елизаветы II, – очевидно, их забрали после ухода из королевской семьи. Эти инициалы на плечах у принца Уильяма, а также принца Эндрю, которого лишили военных званий из-за скандала с его участием.

Принц Гарри дважды участвовал в военных командировках в Афганистане. Он был личным адъютантом королевы, а потому носил шифр ER — Elizabeth Regina (с латинского – королева). Эту должность Гарри покинул, поскольку больше не был на службе в монархине. Поэтому то, что у принца забрали инициалы – не пренебрежение, а банальное соблюдение правил.

Впрочем, Гарри все равно огорчился этим. "Гарри ушел с разбитым сердцем. Он чувствовал себя опустошенным", – говорят источники.