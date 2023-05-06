Принц Гарри приехал на коронацию отца без Меган Маркл: как его встретили родные

На коронацию Чарльза III, которая прошла 6 мая в Великобритании, приехали гости из разных уголков мира. Из США прилетел и младший сын короля – принц Гарри. Его жена Меган Маркл вместе с детьми осталась в Америке, поэтому к торжественной коронационной процессии принц присоединился сам.

Герцог Сассекский выглядел довольно счастливым и расслабленным, когда вошел в Вестринстерское аббатство. Он не был отстранен и общался со своими родственниками.

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На событие принц одел костюм с медалями. Напомним, что в отличие от других членов семьи, он не носит мантии и военной формы, несмотря на то, что прослужил в армии и совершил две поездки в Афганистан.



Принц Гарри прибыл на церемонию / Скриншот с видео

Отметим, что Гарри прибыл в Аббатство вместе со своими двоюродными сестрами – принцессами Беатрис и Евгенией (дочери принца Эндрю). Впоследствии он пообщался с несколькими членами семьи. Предполагается, что он приехал в Британию за день до коронации, ведь выглядел отдохнувшим.

Интересно, что во время коронации Чарльза принц Гарри сидел в третьем ряду у Джека Бруксбенко – мужа принцессы Евгении. Там же был и герцог Йоркский, принц Эндрю. Он наблюдал за церемонией позади принцессы Анны, которая "мешала" ему через красное перо на голове.



Принц Гарри на церемонии коронации / Скриншот с видео

Позже, когда присутствующие отдавали честь новому монарху, принца Гарри вместе с другими членами королевской семьи произносили слова: "Боже, храни короля Чарльза. Да здравствует король Чарльз. Пусть король любит вечно".

Добавим, что, пока Гарри сидел в третьем ряду, его брат, принц Уильям, сидел впереди (на первом ряду) в центре и наслаждался празднованием вместе со своей женой Кейт. Интересно, что на похоронах покойной королевы Елизаветы II принц Гарри сидел во втором ряду – прямо за королем.

Почему не приехала Меган Маркл

В течение нескольких месяцев накануне коронации принц Гарри и Меган Маркл не рассказывали, присутствуют ли на церемонии. Лишь в середине апреля стало известно, что Меган не присутствует на процессии в Лондоне, а вместе с детьми останется в Калифорнии.

Раньше в печати обсуждали требования, которые выдвинули Гарри и Меган монаршей семье. Пара якобы потребовала добавить в список приглашенных детей и хотела отпраздновать день рождения Арчи и тоже быть на балконе с семьей. Также Гарри и Меган беспокоили, где они будут сидеть.

Похоже, что супругам так и не удалось найти общий язык с королевской семьей, ведь Гарри прилетел на коронацию сам. А Меган Маркл с детьми в последний раз были в Великобритании на праздновании платинового юбилея правления Елизаветы II, который отмечали в июне прошлого года