Люкс по-королевски: Меган Маркл и принц Гарри остановились в отеле за 2500 долларов за ночь

Принц Гарри приехал в Германию на церемонию открытия Invictus Games. Он с женой планировал остановиться в отеле, где ночь в номере люкса стоит 2500 долларов.

В Дюссельдорфе на днях стартовали очередные Invictus Games – Игры непокоренных. Его в 2014 году основал принц Гарри, поэтому он обязательно посещает каждые соревнования. В Германию Гарри посетил вместе с женой, Меган Маркл.

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Меган и Гарри остановились в роскошном отеле.

Прессе стало известно, что перед поездкой супруги забронировали один из самых красивых люксовых номеров в отеле Hyatt Regency. Ночь там стоит 2500 долларов (свыше 92 тысяч гривен). Там пара будет проживать около 8 дней.



Как выглядит номер в отеле / Фото Google Maps

В номере есть большая терраса, откуда открывается вид на Рейн и телебашню Риентурм. Отель предоставит паре высокий уровень безопасности – на территории заведения есть военные. Площадь номера составляет 158 квадратных метров. Там есть отдельная гостиная, миникухня, ванная комната и спальня с огромной кроватью.



Как выглядит номер в отеле / Фото Hyatt



Как выглядит номер в отеле / Фото Hyatt

Отель предлагает следующее: спа-центр, фитнес-зал и несколько ресторанов. Известно, что принц Гарри уже прибыл в Дюссельдорф.

Перед этим принц Гарри навещал могилу Елизаветы II

Еще 7 сентября принц Гарри находился в Лондоне, где посетил церемонию награждения WellChild Award. Позже его увидели возле часовни Святого Георгия в Виндзоре, где похоронена королева Елизавета II. Похоже, так принц почтил годовщину ее смерти.

Напомним, 8 сентября королевская семья упоминала об утрате монархини. В день ее смерти король Чарльз III показал любимые архивные кадры с покойной матерью и поделился воспоминаниями о ней. Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили поминальную службу в Соборе Святого Давида.