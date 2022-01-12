Принц Гарри избегает встречи с актрисой, сыгравшей его маму, – СМИ

Принц Гарри отказывается идти на церемонию Оскар, чтобы не пересекаться с актрисой Кристен Стюарт, сыгравшей главную роль в фильме "Спенсер". Он считает, что эта кинолента – это полное извращение реальных фактов жизни королевской семьи.

В марте состоится ежегодная церемония вручения премии Оскар. На это выдающееся событие пригласили также и принца Гарри с супругой Меган Маркл. Но если Гарри намерен пропустить нынешнюю премию, супруга принца Меган Маркл, бывшая американская актриса, намерена пойти на столь важную церемонию.

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Ведь она вроде бы питает надежду снова вернуться на голливудскую сцену и получить возможность засветиться рядом с кинозвездами. Меган считает, что они могут просто игнорировать Кристен Стюарт, или проявить формальную вежливость. Но Гарри не из тех, кто фальшивит, и он все же очень расстроен из-за такой ленты.

Принц Гарри и Меган Маркл могут появиться на Оскаре-2022 / Фото Getty Images

"Спенсер: Тайна принцессы Дианы"

Премьера фильма "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" состоялась в сентябре 2021 года на Венецианском кинофестивале. Это биографическая, психологическая драма о принцессе Диане режиссера Пабло Ларраина. Главную роль в этой ленте сыграла Кристен Стюарт. По сюжету события происходят во время рождественских каникул в начале 1990-х годов, которые Диана проводит с королевской семьей. Именно в это время она решает развестись с принцем Чарльзом. По версии режиссера и сценариста, у Дианы в это время начинаются галлюцинации, и она думает о том, чтобы покончить с собой.



Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы / Vogue RU

Фильм "Спенсер" получил не слишком одобрительные отзывы от кинокритиков и зрителей. Было много замечаний, что нетипичное изображение Дианы станет болезненным для ее сыновей – принцев Уильяма и Гарри. Друзья принцессы говорят, что она была бы "в ужасе" от этого фильма, который имеет мало общего с действительностью. Потому Гарри и не хочет пересекаться с актрисой, ведь не знает, какой будет его реакция на награждении.

Кстати, официальных номинантов на Оскар пока нет, но американское издание Variety считает, что в номинацию на лучшую женскую роль может попасть Кристен Стюарт. Конкуренцию ей могут составить Леди Гага ("Дом Гуччи"), Николь Кидман ("Быть Рикардо") и Оливия Колман ("Незнакомая дочь").

Автор: Соломия Борух