Принц Чарльз расплылся в улыбке, когда встретил Ди Каприо в Глазго: потешные фото

Наследник престола принц Чарльз находится на экосаммите в Глазго вместо своей матери-королевы Елизаветы II. Он выступал с речами, а также общается с мировыми лидерами. На одной из выставок он даже увиделся с Леонардо Ди Каприо, который является активным борцом за сохранение окружающей среды.

Климатическая конференция COP26 в Глазго продолжается, и на четвертый день саммита принц Чарльз посетил Художественную галерею музея Келвингроув, где именитый дизайнер Стелла Маккартни представила выставку-инсталляцию "Будущее моды". Известно, что дочь Пола Маккартни поддерживает различные экоинициативы и пропагандирует принцип устойчивого потребления.

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Леонардо Ди Каприо, который тоже выделяет многочисленные средства на организации, способствующие решению климатических проблем, побывал на выставке и пересекся с принцем Чарльзом. Тот, когда увидел актера, не сдержал улыбку на лице.



Приятная встреча принца Чарльза и Ди Каприо / Фото Getty Images

К сожалению, неизвестно о чем говорили мужчины, но общение между ними было очень живым и позитивным.

Леонардо Ди Каприо встретился с принцем Чарльзом и Стеллой Маккартни / Фото Getty Images

Что говорил Леонардо Ди Каприо на саммите COP-26

Конференция в Глазго, посвященная проблемам изменения климата ООН COP-26, началась 31 октября и продлится до 12 ноября. На ней собрались все мировые лидеры, включая Владимиром Зеленским.

46-летний обладатель премии Оскар посетил одно из заседаний конференции и в своей речи обратился к лидерам, чтобы те сделали все, чтобы спасти человечество от экологической катастрофы.

"Я присоединяюсь к Антонию Гутериша (генерального секретаря ООН, – Showbiz 24) и призываю лидеров на конференции COP-26 действовать решительно по вопросам климата, защитить наше будущее и спасти человечество. Настало время для амбиций, солидарности и действий", – писал в своем твиттере Ди Каприо.