Принц Чарльз с Камиллой посетили скачки Royal Ascot – любимые у Елизаветы II

Сын Елизаветы II приехал на долгожданные гонки Royal Ascot, которые в прошлом пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. В этом году на мероприятие уже собралось немало гостей в причудливых шляпках.

Открытие скачек Royal Ascot 2021 состоялось 15 июня. Королевские представители всегда посещают гонки на ипподроме города Аскот. Но, Елизавету II гости события вряд ли увидят, поскольку сейчас она постоянно находится в Виндзорском дворце. Поэтому, вместо нее на гонки одними из первых прибыли герцог Уэльский и герцогиня Корнуольская.

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Согласно дресс-коду, сын королевы надел серый фрак и шляпу-цилиндр, а его жена – нежный голубой костюм и экстравагантную шляпку. На их лицах были обязательные элементы одежды – защитные маски.

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Кроме них, на событие также прибыла внучка Елизаветы II – Зара Тиндалл со своим мужем Майком.

Что известно о Royal Ascot

Стоит отметить, что скачки происходят еще с 1711 года. Известно, что королева Анна уехала с Виндзорского замка и объявила район возле него "идеальным для лошадей". Первое королевское собрание состоялось в Аскоте в 1768 году. Елизавета II старалась никогда не пропускать соревнования, поскольку с детства обожает лошадей и даже имела собственного советника по гонкам – Майкла Освальда. Но он умер в день похорон мужа Елизаветы II 17 апреля.



Елизавета II и сэр Майкл Освальд на Royal Ascot в 2016 году / Фото Getty Images