Прилетело в мое любимое место – в кабинет, – Кондратюк о снаряде, который попал в его дом

Утром 14 марта в здание украинского продюсера Игоря Кондратюка прилетел снаряд российских оккупантов. К счастью, в это время в доме уже никого не было.

Об этом он сообщил в эфире 24 канала. По его словам, в доме обычно находилось много людей, однако когда угроза обстрелов возросла – все уехали.

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Неподалеку уже были танки оккупанта

Кондратюк отметил, что населенный пункт, где он проживает с семьей, расположен чуть дальше Бучи, Гостомеля и Ирпеня. В то же время добавил, что этот район оккупанты тоже простреливали.

Прилетело в мое любимое место – в кабинет. В доме никого не было, мы его покинули еще 2 марта, потому что через несколько километров уже были российские танки,

– рассказал Кондратюк.

Продюсер сообщил, что в его деревне уже сгорело несколько домов. В то же время отметил, что терроборона продолжает тушить пожары.

Главное, чтобы выгнали рашистов

Кондратюк также отметил, что совсем не занимается своим имуществом, ведь сейчас есть более важные вещи. Кроме того, добавил, что все обязательно отстроит даже и не беспокоится, если снаряды снова прилетят в его дом.

"Если будут выгонять чертей-рашистов из наших окрестностей, то может прилететь – и от наших, и от их. Неважно, только бы выгнали их за границы Украины. Поэтому будет то, что будет. Главное, чтобы люди не пострадали и остались живы", – подытожил Кондратюк.