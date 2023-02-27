Президент Чехии пришел на концерт ТНМК с чаем в стаканчике: видео под "Файне місто Тернопіль"

Группа "Танок на майдані Конґо" ездит по Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины. На днях Фагот и Фоззи спели "Файне місто Тернопіль" на сольнике в Праге. Послушать их пришел сам президент Чехии Петр Павел.

Харьковская группа "Танок на майдані Конґо" собирает аншлаги за границей. На их концерты ходят не только украинцы, но и иностранцы. Это стало очевидно после выступления в Праге, где под сценой был замечен президент Чехии Петр Павел.

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Президент Чехии засветился на концерте ТНМК в Праге

61-летний генерал в отставке и экс-председатель Военного комитета НАТО Петр Павел стал президентом Чехии только в конце января. Его уже назвали "великим другом Украины", ведь он сам собирал деньги на военную помощь. Как выяснилось, политик в восторге от нашей музыки. Он пришел на концерт ТНМК с охраной и слушал "Файне місто Тернопіль" в фан-зоне, попивая чай из бумажного стаканчика.

В Праге работал подставкой для микрофона детского хора, а за этим вежливо наблюдал президент Чехии Петр Павел. Хорошее будет воспоминание, хорошее,

– с юмором прокомментировал Фоззи.

В комментариях украинская публика восхитилась не только группой ТНМК, которая зарядила публику, но и новым президентом Чехии:

"Импозантный, мудрый мужчина, которого приятно и видеть, и слышно. Петра Павела это тоже касается";

"Такие крутые, что даже сам президент ходит на ваши концерты";

"Безумие. Еще и президент с вами";

"Очень мне господин президент некого напоминает";

"Нормальный президент нормальной страны. Плюс нормальная такая песня";

"Господин президента теперь нужно в Тернополь пригласить обязательно".

Кстати, за последний год во время благотворительных туров с "Танком на майдані Конґо" случалось разное. Музыкантов ограбили во время концерта в Германии – в Дрездене они остались без "компов, документов, денег". Тогда как выступление во Флоренции вообще отменили. Полиция Италии отменила мероприятие в целях безопасности, ведь рядом проходила акция неофашистов. Это аргументировали тем, что "лучше не обострять".