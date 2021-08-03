Президент – тоже определенная роль: Антонио Лукич о том, расценивает ли Зеленского как актера
Источник:"Украинская правда"
Украинский актер и режиссер Антонио Лукич признался, что не видел фильмы с участием действующего Президента Украины Владимира Зеленского, но интересовался им, когда он еще был в КВН. Сейчас он обращает внимание на его политическую роль, чем на прошлое творчество.
"Дистанции не ощущалось", – Лукич о встрече с Зеленским
Антонио Лукич поделился, что не видел ни "Сватов", производителями которых была команда Зеленского "Студия Квартал 95", ни другие фильмы с участием самого Зеленского.
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"Я, ты, он, она" – не смотрел. Но знаю, что это самый кассовый. Мне Зеленский нравился во времена КВН. Но это еще в далекие 90-е... Как актера его не видел. Но, в принципе, если относиться к жизни как игре, каждый из нас в жизни играет какую-то роль... Президент – это тоже определенная роль, анализировать есть смысл уже какие-то большие роли, которые он играет,
– прокомментировал Лукич.
Режиссер нового фильма "Люксембург, Люксембург" поделился, что однажды Зеленский приглашал его и продюсера Владимира Яценко на встречу с киноиндустрией в Офисе Президента. Произошло это около месяца назад. Лукичу показалось, что Владимир Зеленский был очень уставшим, но дистанции между ним и собой он не чувствовал, так как глава государства использовал сленг и было понятно, о чем идет речь.
"Обсудили проблемы киноиндустрии, кинопроизводства... Речь шла о поддержке кинофестивалей: Одесского, Молодость и Docudays. Говорилось о системе поддержки, насколько государство должно было вкладывать в культуру. Мне там слова не дали, но я и не просил. Я честно был на своей волне тогда, я плохо припарковался где-то очень далеко на Банковой, немного поджал там чей-то Сitroen", – отшутился Лукич.
Что известно об Антонио Лукиче
- Мужчина родился в 1992 году в Ужгороде. В 2011 – 2015 годах учился в Киевском национальном университете имени Карпенко-Карого на специальности "режиссер".
- Дебютным фильм Лукича стал "Рыбы озера Байкал" 2014-го года, за что получил награду за лучший документальный фильм на международном фестивале CineRail в Париже. Впоследствии он создал фильмы "Кто подставил Кима Кузина?" и "В Манчестере шел дождь".
- В 2019 году вышел полнометражный художественный фильм "Мои мысли тихие" с участием Ирмы Витовской и Андрея Лидаговского, который получил одобрение от многих украинских кинематографистов. Фильм продлили на вторую часть.