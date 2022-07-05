Премьер Швеции надела вышиванку на встречу с Зеленским: фото из Киева

В понедельник, 4 июля, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон впервые прибыла в Киев. Она посетила Бучу и Бородянку, а на встречу с Зеленским надела особенную вышиванку.

Вышиванку Магдалена Андерссон привезла в Киев из Стокгольма. Украинскую национальную одежду ей одолжила жена экс-посла Швеции в Украине, очевидно, Мартина Хагстрема. Это чорная рубашка с бирюзовым орнаментом, в которую премьер нарядилась на встречу с Зеленским и пресс-конференцию с журналистами.

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Премьер Швеции в вышиванке в Киеве

Это отличная вышиванка, жена бывшего посла Швеции в Украине мне одолжила на это путешествие. Мне нравится вышивка, отлично смотрится, мне кажется. И очень удобная одежда. Сегодня как раз возможность одеть,

– рассказала Магдалена Андерссон.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон с Зеленским в Киеве / Фото Офиса Президента

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в Киеве / Фото Офиса Президента

Подробнее о встрече Владимира Зеленского с премьером Швеции читайте по ссылке

"Руководство Украины и украинский народ демонстрируют невероятное мужество в борьбе с российским вторжением. Они борются за самоопределение Украины, а также за наши общие ценности свободы и демократии", – восторженно написала в инстаграме премьер Швеции после своего первого визита в Киев.

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