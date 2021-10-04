Прекрасное путешествие, – Фагот прокомментировал вылет из "Танцев со звездами"

Украинский исполнитель Фагот оставил проект "Танцы со звездами" в 5 выпуске. Он отреагировал на вылет из шоу, поблагодарив всех организаторов и тех, кто его поддерживал. Фагот подчеркнул, что чувствует себя прекрасно.

В воскресенье, 9 октября, прошел яркий выпуск "Ночь кинохитов". В 5 эфире с проектом "Танцы со звездами" попрощался Фагот (Олег Михайлюта). Он отреагировал на вылет из проекта трогательным сообщением.

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Фагот прокомментировал вылет из "Танцев"

Прежде артист поблагодарил всех, кто поддерживал его и партнершу на протяжении всего проекта. Также он признался, что за время проекта похудел на 12 килограммов.

Это было прекрасное путешествие длиной в пять недель, выученные новые пять танцев и сброшенные двенадцать лишних килограммов. Чувствую себя прекрасно, чего и всем вам желаю,

– поделился Фагот.

Певец добавил, что его партнерша Екатерина Тришина верила в его танцевальные таланты до конца и подчеркнул, что режиссерская группа придавала ему творческий пыл и вдохновение.

"Прекрасно и красиво провели время и подарили себе и зрителям праздник! Спасибо. Далее будет... " - подытожил Фагот.

Об участии в шоу

Перед 5 выпуском Фагот провел прямой эфир, где высказался об участии в проекте. Он признался, что планировал идти до конца. Ведь со временем он научился наслаждаться танцем.

Я "чайник" в этом всем. Половина друзей мне говорила: "Зачем ты полез туда, зачем тебе это надо?" А остальные: "Давай. Ты красавец, все получится!". Мне нравится,

– поделился артист.

"Главное – не волноваться, наслаждаться выступлением. Иногда волнение появляется, но я понимаю, что надо отпустить и просто прожить. Даже если ты спокоен как слон, немного волнения должно быть", – рассказал Фагот.

Знаменитость признался, что раньше знал партнершу. Поэтому у них часто возникают конфликты. К тому же Екатерина заставляет исполнителя много тренироваться.

Если бы я ее не знал так хорошо, меня бы точно цепляло, что она так жестко себя ведет. А так я ей прощаю все это. И что бы ни происходило с людьми, если есть настоящие чувства, то они никуда не исчезают,

– подчеркнул Фагот.

Текст публикацииФагота

Коротко о моем участии в"Танцах со звездами". Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал на протяжении всего проекта. Это было прекрасное путешествие длиной в пять недель, выученные новые пять танцев и сброшенные двенадцать лишних килограммов. Чувствую себя прекрасно, чего и всем вам желаю. Спасибо Екатерине Тришиной за терпение и веру в мои танцевальные таланты, а всей режиссерской группе низкий поклон за творческий пыл и вдохновение. Продюсерский группе и Завадюку отдельная благодарность за доверие и заботу.

Прекрасно и красиво провели время и подарили себе и зрителям праздник! Спасибо. Далее будет...