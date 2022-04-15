Предателей нужно наказывать, – Дидзьо рассказал, как относится к аресту Медведчука

12 апреля СБУ задержала депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Украинский певец Дидзьо подчеркнул, что предателей нужно наказывать, они должны отвечать за свои позорные поступки.

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Дзидзьо об аресте Виктора Медведчука

12 апреля благодаря удачной спецоперации СБУ политика удалось задержать. Медведчука одели в форму Вооруженных Сил Украины, должны были отвезти в Приднестровье, а оттуда – в Москву.

Дидзьо в этом отметил, что предателей надо судить, чтобы они признали свою ошибку при всех.

Пусть смотрят народу Украины в глаза. Пусть посмотрят тем материям, сынам, погибшим, тем маленьким детям в глаза. Предателей нужно наказывать, и они должны нести ответственность,

– подчеркнул Дзидзьо.

Напомним, после задержания Медведчука его жена Оксана Марченко записала видеообращение к Владимиру Зеленскому и президенту Турции – Эрдогану. Она требовала отпустить мужчину, который "всегда был патриотом и выступал за мир". Также Марченко подчеркивала, что жизнь нардепа от ОПЗЖ должна быть в безопасности.