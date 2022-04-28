В Позитива с "Время и стекло" умер отец: "Я просто это принял"
Источник:ЖВЛ
Экс-солист группы "Время и стекло" Позитив рассказал, что умер его отец. Мужчины не общались 15 лет, потому известие о смерти отца музыкант просто принял.
Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) впервые рассказал о смерти отца. Он планировал встретиться с самым родным, но не успел.
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Позитив о смерти отца
Отец Позитива имел другую семью, они не общались. Даже о смерти папы музыкант узнал не сразу. Другая семья мужа решила не сообщать Алексею и его родным. Это сделал друг Завгороднего, с которым общались в детстве. Причиной смерти отца стало здоровье, а не война.
У меня двоякое чувство. Я просто принял это. Моя сестра плакала. Где-то за два месяца до этого мы с ней разговаривали и говорили: "Может все-таки заедем к папе? Если он не хочет, может, мы сделаем первый шаг?". Не успели,
– поделился Позитив.
Отношения с отцом у Алексея были непростыми. Хотя они не общались 15 лет, но обиды у парня нет. Понимает, что у папы была другая семья, дети, внуки: "Он не был сам, поэтому я как-то не сильно переживал. Хотелось, конечно, очень многое рассказать ему. Но надеюсь, что он сейчас видит. Думаю, что он эти 15 лет видел меня, может быть, даже поэтому он не хотел с нами общаться, потому что видел все".
Отметим, во время войны и другие украинские артисты теряли родных:
- в первые дни полномасштабного вторжения умерла мама Ольги Сумской. Женщину хоронили под звуки сирен;
- из-за вторжения русских войск в Мариуполь, ухудшалось состояние здоровья у мамы ведущего Андрея Беднякова. Вскоре женщина скончалась;
- у Натальи Могилевской умер дяд . Он жил в Мариуполе, где его похоронили среди роз.