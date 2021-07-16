Не общаемся 16 лет, – Позитив рассказал о сложных отношениях с отцом

Популярный украинский артист, участник группы Mozgi Позитив рассказал, что уже в течение 16 лет не общается с отцом. Музыкант отметил, что в отношениях с женщинами папа для него был плохим примером, поэтому он все делает наоборот.

Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) редко дает интервью, однако каждый раз поражает откровенностью. У мужчины продолжается сложный период в жизни, поэтому некоторые темы обсуждать больно. Но артист не пытается уйти от ответа, а объясняет ситуацию.

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Позитив об отношениях с отцом

Алексей признался, что сейчас он поддерживает дружеские отношения с мамой и сестрой. Их он может назвать лучшими подругами, ведь во время всех непростых ситуаций именно эти женщины всегда рядом с ним. А вот отношения с отцом в Завгороднего не сложились.

Певец не общается с папой уже 16 лет. Позитив не называет причину этого, однако кое-что все же решил объяснить.

У меня не совсем положительный пример отца, но я его понимаю. Мой папа не может оставаться в отношениях с другой женщиной. Однако всегда надо обращать внимание на то, почему человек такой,

– отметил исполнитель.

"Для меня отец был плохим примером. Поэтому, учитывая его отношение к женщинам, я все делаю наоборот. Я настолько доверяю женщинам и люблю их, что поднимаю и ношу на руках. Как бы банально это не звучало, но хочу, чтобы все женщины в мире были счастливы", – поделился Алексей.

Интервью Позитива: смотрите видео онлайн

Позитив добавил, что бывшую жену он также считает другом. Что бы между ними не произошло, Завгородний уважает ее, поддерживает и всегда готов помочь.