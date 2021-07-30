"Наш дом горит": как турецкие знаменитости реагируют на стихийные пожары в стране

Масштабные пожары в курортной Турции не прекращаются. В главных городах у побережья – Мармарис, Сиде, Бодрум – люди эвакуируются или покидают отели и ищут более безопасные места. На беду уже отреагировала ряд турецких звезд, которых мы часто могли видеть в популярных кинолентах, к примеру, в "Великолепном веке".

Реакция звезд на пожары в Турции

Среди них такие знаменитости, как Асие Нур Феттахоглу, Бурак Озчивит, Небахат Чехре и другие. Что интересно, одна из самых известных звезд Турции – Мерьер Узерли – до сих пор молчит о катастрофе.

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Асие Нур Феттахоглу

Турецко-немецкая актриса, наиболее известная по роли Махидевран Султан в сериале "Величественный век. Роксолана":

"Невероятно! Повсюду все горит. 30 июля в 12:00 мы начинаем кампанию по сбору средств для восстановления лесов в результате пожаров. Давайте вместе поборемся за жизнь и надежду!"



Асие Нур Феттахоглу отреагировала на пожары в Турции / Скриншот из инстаграм-сториз актрисы



Пожар в Турции карта: звезда обнародовала карту / Фото из инстаграм-сториз актрисы

Бурак Озчивит

Турецкий актер, прославившийся в мире ролью османского воина Малкочоглу Бали бея в сериале "Великий век. Роксолана":

"Наши жизни – в огне! Боже, помоги нам".



Пожар в Турции: последние новости и реакция Озчивита / Фото из инстаграм-сториз актера

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Небахат Чехре

Турецкая актриса тоже наиболее известна на Благодаря сериалу "Великий век. Роксолана". Там она сыграла роль Валиде, матери султана Сулеймана. Женщина поддержала город Манавгат, откуда началось стихийное бедствие. В профиле она также заявила о сборе средств для восстановления лесов со словами "Наши надежды снова вырастут".



Пожары в Манавгате – реакция Небахат Чехре / Фото из инстаграм-сториз актрисы

Арас Булут Ийнемли

Турецкий актер в 4 сезоне сериала "Великий век" сыграл возмужавшего Шехзаде Баязида. Его также можно увидеть в сериалах "Внутри" и "Яма" в главной роли Ямача Кочовали.

"Повсюду горим! Анталия – Кайсери – Мерсин – Османие – Адана – Мугла – Кютагья", – написал актер.



Пожары в Турции / Фото из инстаграм-сториз актера

Пожары в Турции: последние новости