На фоне слухов о разводе: Потап засветился в Майами с Настей Каменских
Источник:Потап
В сети снова распространились слухи о разводе Насти Каменских и Потапа. Рэпер вроде бы ответил на сплетни видео, где показался вместе с певицей.
Настя Каменских дала понять, что продолжает работать на латиноамериканскую аудиторию. Она посещает иностранные телеканалы и дает интервью о своей новой песне на испанском языке Tu y Yo.
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Потап показал видео из Каменских
Оказалось, что Потап сопровождает Настю Каменских в рабочих поездках. В сети он выложил видео из Майами, куда певица приехала поучаствовать в программе американского телеканала Univision. Рэпер за кулисами поддерживает жену.
Рассказала о новой песне, новом этапе моего творчества на испанском и, конечно, об Украине и все, что у нас происходит. Спасибо за гостеприимство и поддержку, была рада стать частью этого замечательного шоу,
– комментировала поездку артистка.
Настя Каменских с Потапом в Майами: видео
Почему распространились слухи о разводе
Уже не первую неделю сеть сплетничает о разводе звездной пары. Эти слухи на днях подогрел радиоведущий Артур Адамов в эфире радио "Люкс ФМ". Он заявил, что Настя Каменских и Потап уже развелись, и осталось немного времени до того, что они публично объявят об этом.
Перед этим о разводе сплетничал блоггер Богдан Беспалов. По его словам, рэпер в очередной раз изменил жене.
Рэпер и певица неоднократно опровергали вероятный разрыв раньше: "Каждый занят своими делами и пытается быть максимально полезным там, где он может это сделать. Во-вторых, сейчас моя личная жизнь во многом находится вне социальных сетей", – говорил Потап.