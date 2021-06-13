Потап показал роскошные бриллиантовые серьги и признался, сколько они стоят

Украинский рэпер и продюсер Потап на 40-летие получил в подарок изысканные бриллиантовые серьги. Мужчина признался, что стоимость таких украшений равна стоимости автомобиля.

8 мая Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) отпраздновал день рождения. Артист организовал вечеринку, на которую пригласил самых близких друзей. Продюсер поделился, что не устраивал шумного праздника, так попросили родители.

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Бриллиантовые серьги Потапа

Алексей похвастался роскошными бриллиантовыми украшениями. Признался, что сам бы себе такие никогда не приобрел, поскольку это задорого даже для него.

Это серьги с черными бриллиантами. Стоят как автомобиль. Их подарила не жена. От Насти же получил бриллиантовые серьги с белыми камнями. Сам себе никогда бы таких не купил. Я вообще не транжира. Мне не надо золотых часов и тому подобное. Хотя могу такие вещи купить,

– рассказал Потап.

Также мужчина поделился, что среди подарков была персональная терапия медитации с тренером, который приедет на дом и проведет сеанс для супругов. Алексей увлекается искусством и коллекционирует картины. Поэтому после для рождения его коллекция пополнилась новыми экземплярами.

Потап о подарках на день рождения: смотрите видео онлайн