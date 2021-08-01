Потап откровенно признался, кто в их семье зарабатывает больше

Звездные супруги Потап и Настя Каменских – одни из самых популярных артистов в Украине. Она выступает как сольная певица, а он – как лидер группы Mozgi, продюсер и автор. На удивление, Каменских зарабатывает больше, чем муж.

40-летний рэпер отметил, что они с Настей Каменских работают с утра до вечера. Однако, из-за карантина его жене удается зарабатывать больше. Это связано с концертами. Дело в том, что певица выступает не только в Украине, но и за рубежом, например, недавно она ездила с концертом в Турцию.

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Сейчас Настя мне помогает, потому что у нее больше концертов, чем у меня. Но вообще я считаю, что мужчина должен делать основные вклады во все отдыхи, бриллианты, самолеты, машины,

– признался Потап.

"С деньгами нужно легко расставаться. Деньги – это энергия, она имеет свойство возвращаться", – добавил продюсер.

Ранее Настя Каменских рассказывала, что ссорится с Потапом из-за того, что он постоянно разбрасывает свои вещи. Певица заявляла: "Леша думает, что он живет в отеле". Эту же фразу артист повторил в "свежем" интервью.

"Я дома – спокойный, ленивый и очень добрый. Да, не убираю за собой вещи, думаю, что я в отеле", – поделился Потап, отвечая на вопрос о том, какой он вне сцены.

Полное интервью Потапа: смотрите видео онлайн