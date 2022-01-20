"Поступали угрозы": почему Маша Ефросинина боится ездить в родной Крым

Украинская телеведущая Маша Ефросинина в интервью с боксером Александром Усиком, тоже родившимся в Крыму, поразмышляла о визитах к родным. По ее словам, она давно была дома, потому что боится провокаций со стороны россиян.

Телеведущая в интервью Рамине Эсхакзай когда-то рассказывала, что после оккупации ни разу не была в Крыму. Сейчас она призналась, что не едет туда, потому что получала "страшные угрозы", поскольку не поддерживает оккупацию полуострова и говорит о вмешательстве России.

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Я боюсь, что меня могут не узнать и вообще не знать на крымской границе. Честно, боюсь провокаций, потому что у меня все же двое детей. Мне после моих заявлений об аннексии Крыма поступало очень много угроз – серьезных и страшных,

– заявила Ефросинина.

"Но еще я боюсь, что увижу изменившуюся "картинку". Потому что все мое детство прошло в Крыму. Я покинула его, только когда поехала поступать в университет, и для меня Керчь – это "розовый рай". Несмотря на то, что это маленький город, и сейчас, если посмотреть на него взрослыми глазами – я очень боюсь, что увижу перемены», – добавила женщина.

Телеведущая сказала, что из родных на территории оккупированного Крыма у нее практического никого не осталось, живет только тетя с двоюродными братьями и сестрами, а бабушка сама переехала в Санкт-Петербург.

То, что Крым изменился после пребывания там оккупационных властей России, подтвердил сам Александр Усик, с которым разговаривала Ефросинина. Он отметил, что крымчане всегда были солнечными и светлыми людьми, даже немного "пофигистами". Однако сейчас он видит, что этого нет. "Потеряли это, нет такой свободы, как прежде", – констатировал Усик, который сам часто ездит в Крым.

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Что известно о происхождении Ефросининой

Известно, что Маша Ефросинина родилась на Крымском полуострове в городе Керчь в 1979 году. Окончила школу с золотой медалью, а затем поступила в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, где получила профессию на факультете иностранных языков (специальность – переводчик с английского и испанского языков).

Маша Ефросинина (справа) с родными / Архивное фото из инстаграма ведущей

Всю сознательную и взрослую жизнь женщина проживает в Киеве, где вышла замуж за Тимура Хромаева и родила от него дочь Нану и сына Александра. У нее также есть мама Людмила и младшая сестра Елизавета, отец умер 21 год назад и похоронен в Керчи. Женщина смогла себя реализовать в столице Украины как телеведущая и организатор многих благотворительных инициатив.