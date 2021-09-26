В постели с любимым: Настя Каменских показала трогательные кадры

Популярная украинская певица Настя Каменских обнародовала в инстаграме миловидный "бумеранг", где изображена вместе с любимым Потапом. Влюбленные утром нежились в постели, потому что из-за длительных гастролей много времени не виделись.

Настя Каменских и Потап являются одной из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе. Сейчас исполнители работают отдельно и имеют разные гастроли. Им не удается проводить вместе там много времени, сколько хотелось бы, потому наслаждаются каждым моментом вдвоем.

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Новое видео NK и Потапа

Супруги живут в элитном коттеджном городке недалеко от Киева. Настя Каменских и Потап часто проводят время именно дома. Исполнительница в своем блоге показала, как прошло их утро, когда не нужно было никуда торопиться.

Настя и Потап нежились в белой постели. Рэпер надел белую футболку с принтом, а его возлюбленная – в сером свитшоте. NK не наносила косметику на лицо, а волосы собрала в небрежный пучок. Дома она отдыхает от сценических образов, ярких макияжей и роскошных причесок.

Сладкие несколько часов после гастролей и перед длинной съемкой. Потап – моя подзарядка любви,

– с нежностью написала NK.

В комментариях поклонники певицы засыпали звездную пару комплиментами.