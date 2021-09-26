В постели с любимым: Настя Каменских показала трогательные кадры
Источник:инстаграм Насти Каменских
Популярная украинская певица Настя Каменских обнародовала в инстаграме миловидный "бумеранг", где изображена вместе с любимым Потапом. Влюбленные утром нежились в постели, потому что из-за длительных гастролей много времени не виделись.
Настя Каменских и Потап являются одной из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе. Сейчас исполнители работают отдельно и имеют разные гастроли. Им не удается проводить вместе там много времени, сколько хотелось бы, потому наслаждаются каждым моментом вдвоем.
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Новое видео NK и Потапа
Супруги живут в элитном коттеджном городке недалеко от Киева. Настя Каменских и Потап часто проводят время именно дома. Исполнительница в своем блоге показала, как прошло их утро, когда не нужно было никуда торопиться.
Настя и Потап нежились в белой постели. Рэпер надел белую футболку с принтом, а его возлюбленная – в сером свитшоте. NK не наносила косметику на лицо, а волосы собрала в небрежный пучок. Дома она отдыхает от сценических образов, ярких макияжей и роскошных причесок.
Сладкие несколько часов после гастролей и перед длинной съемкой. Потап – моя подзарядка любви,
– с нежностью написала NK.
В комментариях поклонники певицы засыпали звездную пару комплиментами.
- "Я всегда была уверена, что они будут вместе!"
- "Такие классные!"
- "Какие же вы милые!"
- "Любовь!"
- "Добрая и красивая пара!"