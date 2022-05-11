Поставил ее на учет в Службу Безопасности, – Alekseev рассказал, какие у него отношения с россиянкой

Украинский певец Alekseev (настоящее имя – Никита Алексеев) уже долгое время находится в отношениях с российской певицей Ульяной Синецкой. Она – бывшая солистка "ВИА Гры", родившаяся в Тюменской области России.

Об отношениях пара стало известно еще в ноябре 2019 года, когда они впервые начали выходить вместе на публику. Учитывая, что до 24 февраля Алексеев не стеснялся давать концерты в России и ходить на красных дорожках их премий, там они быстро нашли общий язык.

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Сейчас Алексеев рассказал, что возлюбленная уже четыре года живет вместе с ним в Киеве, и в войне против России выступает полностью на стороне Украины. К моменту начала полномасштабной войны, Ульяна находилась в Европе, но хотела обратно в Киев. Но исполнитель запретил ей это делать, потому что от своего друга в Броварах слышал, какие зверства совершают россияне в Киевской области. Только неделю назад Ульяна приехала к Никите.



Alekseev и Ульяна Синецкая / Фото с инстаграмма исполнителя

Однако с возвращением девушки в Украину тоже была трудность, ведь из-за ее российского гражданства нужно было пройти определенную процедуру.

"Для того чтобы она заехала, я поставил ее на учет в Службу Безопасности. Мы получили ответ, что она может приехать, и только после этого она уехала. Это был не самый простой такой этап. Следующее, чем я буду заниматься, я буду пытаться изменить ее гражданство Я понимаю, что это будет очень тяжело, но я верю, что в нашей стране нормальные люди, которые понимают ситуацию, живет здесь четыре года со мной, с самого начала наших отношений, она хочет строить свое будущее в нашей. стране, рядом со мной", – объяснил исполнитель.

Понятно, что если она вернулась сюда, она на нашей стороне. Она очень верит в то, что добро на нашей стороне. Я как мужчина, который ее очень любит, хочу для нее только лучшего в будущем. Я очень хочу изменить ее гражданство,

– говорит артист.

Alekseev в интервью шоу "Слава+": видео онлайн

Стоит добавить, что последнее сообщение на инстаграм-странице Ульяны датируется 24 февраля. Она опубликовала черное полотно со словами "нет войне" и закрыла доступ к комментарию.