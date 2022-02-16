После всех скандалов: Kalush поздравил с Днем единения и передал флешмоб Alina Pash и Wellboy
Источник:инстаграм группыKalush
В первый в Украине День единения президент Зеленский вместе с первой леди запустили в соцсетях "сине-желтый" флешмоб с флагом. Инициативу поддержала группа Kalush и символически передала эстафету конкурентам из Нацотбора – Alina Pash и Wellboy.
Очевидно, с Днем единения группа Kalush поздравила не только из-за угрозы нового российского вторжения в Украину, но и после всех скандалов и конфликтов, которые затронули ее на Нацотборе Евровидения-2022.
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В большом туре по украине фронтмен группы сфотографировался на фоне советской многоэтажки с сине-желтым флагом в руках и заявил, что страна едина. Рэпперы якобы проехали Родину вдоль и поперек, а "украинский вайб и любовь к соловьиной" чувствуют на всех концертах – с разными людьми и в разных городах.
Сегодня День единения – объединяется вся Украина. Мы очень сильная нация! И в этот день мы можем показать всему миру, что мы едины,
– написал Олег Псюк из Kalush.
Интересно, что на завершение он передал нашумевший флешмоб своим конкурентам по Нацотбору Евровидения-2022 – победительнице Alina Pash и Wellboy, который занял третье место, но обошел Kalush в судейском голосовании.
Солист группы Kalush Олег Псюк с украинским флагом / Фото с инстаграма
Полный текст публикации Kalush:
Йо! Сегодня День единения – объединяется вся Украина. Мы очень сильная нация! И в этот день мы можем показать всему миру, что мы едины!
У нас было очень много концертов по всей Украине. Мы проехали страну "вдоль и поперек". Каждый концерт качали с разными людьми в разных городах, но у всех один украинский вайб и любовь к соловьиной.
Передаю челендж – Wellboy и Alina Pash.