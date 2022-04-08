После войны Путину самому придется защищать русский, – Евгений Клопотенко о языковом вопросе

Шеф-повар Евгений Клопотенко раньше был русскоязычным, однако в свое время умело перешел на украинский. Мужчина отмечает, что сейчас не может быть дискуссий о том, что украинцы – двуязычные.

Россияне пришли в Украину с войной, якобы "спасая" русскоязычное население. Но на самом деле только посеяли ненависть ко всему русскому. Поэтому в комментарии 24 каналу Евгений отмечает, что сейчас не может быть дискуссий о том, сколько у нас языков.

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Я думаю, что после войны Путину придется самому защищать русский язык. До этого их защищать не нужно было,

– заметил Клопотенко.

Да, в Украине многие выросли в русскоязычном пространстве, постоянно общались на русском. Это история миллионов. Однако после всего, что уже произошло и продолжает происходить в Украине, не может быть дискуссий о том, сколько у нас языков, что мы двуязычные.

"Никто не прижимает русскоязычных – хочешь, общайся на русском языке без проблем – так было всегда. Во Львове говорят на русском языке – говори на русском языке. Тебя за это бить не будут. Но никогда в жизни больше нельзя поднимать дискуссию о том, что русский язык прижимается", – подчеркнул Евгений.



Евгений Клопотенко во Львове / Фото Натали Боднарь, 24 канал

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В обществе уже нет места для этой дискуссии. Теперь каждый должен понять, что такое русский язык и культура. Как сейчас, так и после войны надо пресекать разговоры о том, что россияне не виновны: "Украинский язык должен быть главным, единственным, но те, кто хотят, общаются на том языке, на котором могут. Мы не прижимаем ни русский язык, ни грузинский, ни казахский".