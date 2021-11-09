После сливов в сети: официально рассекретили имя "Холостяка-12"
Источник:СТБ
Всего две недели назад стартовали съемки 12 сезона шоу "Холостяк", а продюсеры уже рассекретили имя главного героя. Все потому, что его имя слили в Сеть сразу после первой вечеринки. Как и предполагали в сети, им стал Алекс Топольский!
По традиции, имя участника "Холостяка" объявляют на пост-шоу "Холостячки", когда съемки подходят к экватору. Однако продюсеры не стали тянуть до декабря, ведь главного героя уже активно обсуждали в сети. Да, инсайдеры не прогадали. Девушки действительно будут бороться за сердце 32-летнего Алекса Топольского!
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Что известно о герое "Холостяка-12" Алексе Топольском
Продюсеры реалити описывают его как "украинца, построившего успешный бизнес в Америке". Он родился и вырос во Львове, а после окончания университета переехал в США.
Путь Алекса к успеху якобы не был легок, ведь за 10 лет он сменил несколько городов и занятий. Сейчас мужчина живет в Майами и занимается элитной недвижимостью. На Родину бизнесмен вернулся за настоящей любовью.
Я не сторонник отношений, построенных на взаимовыгоде. Я ищу ту девушку, с которой будут искренние эмоции, тепло и любовь. И я убежден, что встречу ее именно в Украине,
– заявляет Алекс Топольский.
Как утверждают продюсеры, "Холостяк-12" очень романтичен и деликатен. Он обещает поддерживать любые увлечения избранницы, чтобы она не выбрала – домашний уют или карьеру.
Алекс Топольский – герой "Холостяка-12" / Фото СТБ
Фото "Холостяка-12" Алекса Топольского
Алекс Топольский – герой "Холостяка-12" / Фото СТБ
Алекс Топольский – герой "Холостяка-12" / Фото СТБ
Алекс Топольский – герой "Холостяка-12" / Фото СТБ
Алекс Топольский – герой "Холостяка-12" / Фото СТБ