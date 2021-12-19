После слез в сторис: жена Виктора Павлика рассказала о кризисе в семье

В субботу, 18 декабря, Екатерина Репьяхова расплакалась и призналась, что серьезно поругалась с Виктором Павликом. После огласки в сети и прессе блогер рассказала о тяжелом периоде в семье.

Громкая ссора Екатерины Репьяховой с экс-женой Виктора Павлика сказалась и на их отношениях. Девушка намерена отсудить у Ларисы Созаевой моральную компенсацию за публичную клевету, в то время как артист предпочитает закончить все тихо и мирно. Поэтому блогер обиделась на мужа и была готова уходить от него.

Не пропустите Меня очень обидел муж, – заплаканная Репьяхова заявила, что серьезно поругалась с Павликом

Наша семья переживает трудный период, я не знаю, как мы из него выйдем. Это ответственность Виктора Франковича,

– заявила Екатерина Репьяхова.

Девушка добавила, что не жалеет об инстаграм-сторис, в которой со слезами на глазах рассказала о ссоре с Виктором Павликом. Ей ничуть не стыдно, что за их семейными разборками будет наблюдать вся страна. Похоже, она надеется, что эта ситуация станет уроком для мужа.

"Я десять раз подумаю перед тем, как делать. Я никогда ничего не делаю импульсивно, и сейчас я не жалею, что выложила эту сторис… Мне хотелось быть честной. Как есть, так и есть, пусть наблюдает вся страна", – резко высказалась блогер.

Жена Павлика о кризисе в семье / Видео из инстаграм-сторис Кати Репьяховой

Реакция Виктора Павлика на ссору с женой

Сам певец никак не комментирует скандал с женой. Вместо этого, он как никогда часто говорит о любви к жене в своем инстаграме. Он показал трогательное фото с сыном и написал: "Любимый Михасик. Сыночек, я тебя очень люблю. Мы очень любим нашу маму".

В то же время, в инстаграм-сторис Виктор Павлик спел песню "Папина колыбельная" и добавил: "Папа очень любит. И маму люблю".

Виктор Павлик с сыном Михаилом / Фото из инстаграма певца