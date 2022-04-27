После повреждения дома: Кондратюк рассказал, подавался ли на финансовую помощь от Украины

Жилье телеведущего Игоря Кондратюка сильно пострадало из-за разорванного у дома снаряда, поэтому мужчина без раздумий покинул дом на Киевщине. Он признался, подавал ли запрос на финансовую помощь от государства и в каком случае возьмет деньги.

Продюсер отметил, что готов получить компенсацию по восстановлению поврежденного дома, если это будут репарации России после завершения войны.

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Я подал на помощь, но буду готов ее оформить, если она будет за счет репараций РФ. Если она будет за счет украинского государства, то мы откажемся с женой, потому что у нас есть немного денег, чтобы сделать стену, повесить два новых кондиционера и поставить окна,

– говорит Кондратюк.

Также он добавил, что не подавал заявку на получение финансовой помощи как временный переселенец. Сейчас он живет во Львове:

"У меня есть достаточно средств, чтобы находиться в этой стране во время войны. Я не прошу от государства ничего, потому что у людей есть гораздо худшее состояние, условия, нет жилья или автомобилей, нет ничего, кроме тревожного чемодана, который они торопливо собрали с собой".

Относительно того, когда Кондратюк планирует возвращаться во Львов, говорит, что уже бывал дома. Впервые они поехали, как только открыли для проезда Житомирскую трассу.

Мы за это время возвращались в Киев, потому я не могу сказать, что все время сижу во Львове. К 8 мая мы поедем туда. Там сейчас уже живет моя мама, выехавшая из оккупированной Херсонщины 8 апреля,

– отметил мужчина.

Игорь Кондратюк на "Славе+": видео онлайн