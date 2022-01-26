После нескольких недель в США: Монатик с женой и сыновьями улетел на Мальдивы.

Украинский мультиартист Монатик после нескольких недель гастролей в Соединенных Штатах Америки отправился на Мальдивские острова. В райском уголке он отдыхает с женой и сыновьями.

Монатик долгое время гастролировал по городам Америки. Постоянно рядом с ними были жена и два сына – Даниил и Платон. Когда насыщенный концертный график закончился, исполнитель улетел на солнечные Мальдивские острова.

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Монатик с семьей на Мальдивах

У многих знаменитостей зимние каникулы уже закончились, а у некоторых только начинаются. В то время как коллеги Монатика возвращаются к работе в Киеве, он нежится на солнышке на Мальдивах.

В инстаграме мужчина распространил фото, на котором изображен с женой Ириной и двумя сыновьями. Звездная семья скрывалась от палящего солнца в атмосферном месте. На их лицах сияли улыбки. Видно, что родители и дети невероятно счастливы оказаться в таком райском месте.

Ирина надела для пляжной прогулки короткое платье на тонких бретелях и с глубоким декольте, волосы уложила в фирменные кудри, а на лице были солнцезащитные очки. Монатик позировал на камеру в белой футболке, шортах с принтом и солнцезащитных очках.



Монатик с женой и сыновьями на Мальдивах / Фото из инстаграма артиста



Монатик с женой и сыновьями на Мальдивах / Фото из инстаграма артиста