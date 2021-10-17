После аварии в Киеве: Максим Леонов не сможет выйти на паркет "Танцев со звездами"

В четверг, 14 октября, партнер Евгении Власовой на "Танцах со звездами" попал в аварию. К счастью, пассажиры обоих авто остались целыми. Макс Леонов отделался сотрясением мозга, поэтому не сможет выйти на главный паркет в воскресенье, 17 октября.

В "Вечер хитов украинских звезд" Евгения Власова будет танцевать без партнера Макса Леонова. Все из-за аварии в Киеве, в результате которой он получил сотрясение мозга. Так, участнику "Танцев со звездами" нужно время на восстановление.

Важно Максим Леонов из "Танцев со звездами" попал в аварию: как выглядит его авто

В первом посте после ДТП танцовщик не только сообщил о своем состоянии, но и обратился к звездной партнерше Евгении Власовой, которая на этой неделе осталась без его поддержки. Он заявил, что будет болеть на певицу дома.

Держу за тебя кулачки по ту сторону экрана. Ни капли в тебе не сомневаюсь, ты будешь выглядеть прелестно. Прости меня за мое отсутствие. Вернусь, и мы все наверстаем,

– публично пообещал Максим Леонов.



Максим Леонов из "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма танцовщика

Отметим, после аварии с участием Леонова Евгения Власова вышла в прямой эфир в инстаграме. Она сообщила, что танцевать и делать поддержки мужчина не может. Похоже, на 7 выпуск певица получит нового партнера, на подготовку номера с которым у нее было всего три дня.

"На сцену я, конечно, выйду как никогда неподготовленной. Я должна выжать из себя все лучшее, что могу. Надеюсь, у меня что-то и получится", – заявила Евгения Власова.

Что известно об аварии с участием Максима Леонова из "Танцев со звездами":

Авария произошла среди бела дня в четверг, 14 октября, с участием двух автомобилей. Участник "Танцев со звездами" был за рулем черного BMW.

В салоне танцовщик был один, тогда как в другом авто были пассажиры. Он отделался сотрясением мозга.

Судя по фото, Максим Леонов не справился с управлением и влетел в забор, разделяющий встречные полосы движения. У BMW повреждена левая часть – бампер и капот со стороны водителя. К счастью, авто застраховано.

По словам Евгении Власовой, у танцовщика очень сильный ангел-хранитель, ведь "все могло быть гораздо хуже".



Авто Макса Леонова после аварии / Фото из инстаграм-сториз танцовщика

Полный текст публикации Макса Леонова:

Друзья, к сожалению, как вы уже, наверное, знаете, я не смогу принять участие в этом эфире "Танцев со звездами".

В этот четверг я попал в ДТП. К счастью, я и все пассажиры второго автомобиля целы и невредимы. Оба авто застрахованы, это тоже очень хорошая новость. Но все же без сотрясения мозга не обошлось.

Евгения Власова, держу за тебя кулачки по ту сторону экрана в это воскресенье. Ни капли в тебе не сомневаюсь, ты будешь выглядеть прелестно. Прости меня за мое отсутствие. Вернусь, и мы все наверстаем.

Спасибо огромное всем за поддержку и волнение за мое здоровье. Телефон давно так не высаживался. Это безумно стимулирует и вдохновляет. Спасибо вам!