После 20 лет в Киеве: Амадор Лопес добился украинского гражданства

После 20 лет жизни в Украине хореограф Амадор Лопес получил гражданство! Он признался, что популярность не помогла ему обойти все круги бюрократии и сдачи экзамена.

В начале 2000-х шоу-балет Rumbero's, участником которого является Амадор Лопес, был известен во всех странах СНГ. Однако венесуэльский танцовщик избрал для жизни Украину. В Киеве он проживает больше 20 лет, а также перевез в столицу маму, но гражданство получил только недавно.

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Я добился, получил украинское гражданство. Да, можно меня поздравить, еще один настоящий украинец будет,

– с юмором поделился Амадор Лопес.

Он признался, что звездный статус и узнаваемость отнюдь не ускорили процесс. Амадор Лопес, как и все иностранцы, сдавал экзамен на знание государственного языка. К ответственному экзамену танцовщик якобы готовился целый месяц.

"Я сдал экзамен по украинскому языку. Не на "отлично", разумеется, но сдал", – рассказал хореограф.

Амадор Лопес / Фото из инстаграма танцовщика

Однако волокита с гражданством до сих пор не завершена. В течение следующих двух лет Амадору Лопесу необходимо отказаться от венесуэльского паспорта, но сделать это не просто. Ближайшее посольство в Москве, да и то не работает из-за пандемии. Следовательно, артиста не раз депортировали из аэропорта.

"Я сейчас и не венесуэлец, и не украинец, то есть кто я – непонятно. Я живу в Украине, я хочу быть украинцем и не имею таких полномочий", – жалуется Лопес.