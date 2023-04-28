Остапчук рассказал про Умань, а Ефросинина ночевала в кладовке: звезды реагируют на обстрелы
Украинцы еще раз проснулись ночью от звука тревоги и свиста ракет. Оккупанты совершили ракетную атаку, есть погибшие и раненые. Ведущие, певцы и актеры отреагировали на ужасающие новости.
Ночью 28 апреля россияне атаковали города Украины дронами и ракетами. Были попадания в жилые здания. 24 Канал собрал реакции звезд, которым тоже пришлось проснуться от тревог.
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Владимир Остапчук
Оккупанты попали в многоэтажку в Умани – родной город шоумена, где живут его родители. Он заверил, что с родными все хорошо.
Я мимо этого дома в школу ходил. Спасибо за поддержку, с родителями все хорошо. Жители города знают, что это за дом, но, пожалуйста, храните информационную гигиену. В этом доме раньше жило 4 моих одноклассника. Я в нем сто раз был. Это просто "мой район".
Владимир Остапчук о ракетной атаке / Фото из инстаграма Остапчука
Ксения Мишина
Актриса эмоционально отреагировала на ночные обстрелы. "Утро начинается с этого. Жилой дом, 4 утра, враг не изменяет себе".
Звезды о ночном обстреле / Фото с инстаграм-сториз
Тина Король
Певица показала, как выглядит сегодняшнее утро в Украине.
Звезды о ночном обстреле / Фото с инстаграм-сториз
Маша Ефросинина
Ведущая показала, как переживала ракетную атаку в амбаре, служившую укрытием. "У меня уже нет слов", – лаконично высказалась Маша.
Маша Ефросинина об атаке / Фото с инстаграм-сториз
Надя Дорофеева
Певица коротко охарактеризовала окупантов и поделилась утренними новостями.
Звезды о ночном обстреле / Фото с инстаграм-сториз
Кристина Решетник
"Гореть в аду вам всем, россияне".
Звезды о ночном обстреле / Фото с инстаграм-сториз
Илона Гвоздева
Танцовщица проснулась от жутких звуков и свиста ракет.
Звезды о ночном обстреле / Фото с инстаграм-сториз
Jerry Heil
"Когда первое, что сделала утром – открыла новости", – поделилась звезда эмоциями.
Звезды о ночном обстреле / Фото с инстаграм-сториз
Также украинские звезды без комментариев распространяют фотографии и видео последствий циничных обстрелов.
Звезды о ночном обстреле / Фото с инстаграм-сториз
Что известно о ракетной атаке
- Воздушная тревога зазвучала около 4 утра. Россияне атаковали территорию страны с самолетов стратегической авиации Ту-95 района Каспийского моря.
- Оккупанты попали в многоэтажку в Умани, на месте работают спасатели и медики. Пока известно о 6 погибших и по меньшей мере 17 раненых.
- Есть попадания в дом в Днепре, где погибла молодая женщина и трехлетний ребенок. В Киевской области в городе Украинка обломки ракеты также попали в многоэтажку.
- Стоит отметить, украинские силы ПВО сработали на отлично: уничтожили 21 из 23 крылатых ракет и еще 2 беспилотника.