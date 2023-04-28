Остапчук рассказал про Умань, а Ефросинина ночевала в кладовке: звезды реагируют на обстрелы

Украинцы еще раз проснулись ночью от звука тревоги и свиста ракет. Оккупанты совершили ракетную атаку, есть погибшие и раненые. Ведущие, певцы и актеры отреагировали на ужасающие новости.

Ночью 28 апреля россияне атаковали города Украины дронами и ракетами. Были попадания в жилые здания. 24 Канал собрал реакции звезд, которым тоже пришлось проснуться от тревог.

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Владимир Остапчук

Оккупанты попали в многоэтажку в Умани – родной город шоумена, где живут его родители. Он заверил, что с родными все хорошо.

Я мимо этого дома в школу ходил. Спасибо за поддержку, с родителями все хорошо. Жители города знают, что это за дом, но, пожалуйста, храните информационную гигиену. В этом доме раньше жило 4 моих одноклассника. Я в нем сто раз был. Это просто "мой район".

Владимир Остапчук о ракетной атаке / Фото из инстаграма Остапчука

Ксения Мишина

Актриса эмоционально отреагировала на ночные обстрелы. "Утро начинается с этого. Жилой дом, 4 утра, враг не изменяет себе".



Звезды о ночном обстреле / Фото с инстаграм-сториз

Тина Король

Певица показала, как выглядит сегодняшнее утро в Украине.



Звезды о ночном обстреле / Фото с инстаграм-сториз

Маша Ефросинина

Ведущая показала, как переживала ракетную атаку в амбаре, служившую укрытием. "У меня уже нет слов", – лаконично высказалась Маша.

Маша Ефросинина об атаке / Фото с инстаграм-сториз

Надя Дорофеева

Певица коротко охарактеризовала окупантов и поделилась утренними новостями.



Звезды о ночном обстреле / Фото с инстаграм-сториз

Кристина Решетник

"Гореть в аду вам всем, россияне".



Звезды о ночном обстреле / Фото с инстаграм-сториз

Илона Гвоздева

Танцовщица проснулась от жутких звуков и свиста ракет.



Звезды о ночном обстреле / Фото с инстаграм-сториз

Jerry Heil

"Когда первое, что сделала утром – открыла новости", – поделилась звезда эмоциями.



Звезды о ночном обстреле / Фото с инстаграм-сториз

Также украинские звезды без комментариев распространяют фотографии и видео последствий циничных обстрелов.



Звезды о ночном обстреле / Фото с инстаграм-сториз

Что известно о ракетной атаке