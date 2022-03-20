Пономарев с Мозговой поздравили общую дочь с 24-летием: "Пусть будет мирным небо"

Продюсеры Елена Мозговая и Александр Пономарев хоть и разведены, но вместе воспитывают взрослую дочь Евгению. В разгар войны в Украине девушка отмечает 24-й день рождения.

Первой в своем фейсбуке поздравила старшую дочь Елена Мозговая. Она написала, что ее взрослая Женя всегда будет оставаться маленькой девочкой, сколько бы ей ни было лет.

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"Для меня всегда маленькая, но ведь и такая уж взрослая доченька, сегодня тебе 24! Главное, что я могу подарить тебе, это мою безусловную любовь и поддержку, каждый миг своей жизни ты должна чувствовать, что я люблю тебя и верю в тебя! И еще, я очень счастлива, что ты выросла человеком! Спасибо тебе за помощь в это сложное время! Будь здорова, обязательно любима и безгранично счастлива! С днем ​​рождения, мой прекрасный Цветочек", – нежно написала трогательная Мозговая.

Женщина также показала немало детских фотографий Евгении, на одной из которых маленькая девочка крепко обнимает своего дедушку Николая Мозгового: "Любил ее очень! Думаю, и сейчас смотрит с неба и радуется, какая красавица, умница выросла!", – написала продюсер.

Елена Мозговая с дочерью Евгенией / Фото из фейсбука продюсерки

Отец Александр Пономарев также присоединился к поздравлениям в своем инстаграмме. Там свои поздравительные слова также оставили в комментариях Оля Цыбульская и Тоня Матвиенко.

Сегодня день рождения у моей дочери Евгении! Пусть Господь хранит тебя, доченька! Пусть будет мирным небо! Люблю тебя! Многих и благих лет!

– пожелал мужчина.

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