"Поняла, как сильно люблю свой город": как Илона Гвоздева вспоминает о Киеве в войну

Украинская танцовщица рассказала, что далеко не с первого раза полюбила Киев. Но когда выехала из страны из-за войны, то поняла, как скучает по городу.

Победительница "Танцев со звездами" рассказала, что переехала из Днепра в Киев в 18 лет. Тогда ей не очень полюбился город.

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Илона Гвоздева рассказала о Киеве

Как тебя не любить, Киев мой… Вспоминая свои студенческие годы, не могу сказать, что я влюбилась в Киев с первого раза и даже не со второго. Мне как-то было в этом городе холодно, голодно, очень шумно, все куда-то бежали, ехали и были не очень приветливыми, как на первый взгляд,

– поделилась Илона Гвоздева.

Но впоследствии столица стала домом для звезды: "Когда я смогла выстоять и покорить этот город, встретить на одной из станций метро свою любовь, получить творческое признание и карьерный рост, родить двоих детей и иметь большие планы и мечты на будущую жизнь я влюбилась в Киев и этот город стал для меня родным домом".



Илона Гвоздева / Фото с инстаграма звезды

Илона Гвоздева призналась, что 22 февраля для всех остановилось время. И только уехав из Украины она осознала, как скучает по дому и Киеву.

Только сейчас, когда вынужден уже второй месяц подряд нахожусь за тысячи километров от дома, я поняла, как сильно я люблю свой город! Какая замечательная у нас страна, какая вкусная еда, какие профессиональные специалисты и просто люди с огромным сердцем,

– поделилась танцовщица.

"Война навсегда изменила всех нас. Иногда я даже благодарна ей за то, что она открывает всех людей, разоблачает добро и зло, друга или врага, любовь или ненависть. Заставила нас снова радоваться простым бытовым вещам, жить только сегодняшним днем, быть постоянно в контакте с семьей, каждую минуту видеть, как растут дети и тысячу раз в день говорить простые, но такие важные слова. Я хочу снова мечтать, любить, танцевать и просто жить", – подытожила Илона Гвоздева.