Помогал и поддерживал, – Ольга Сумская рассказала, как ей работалось с Остапчуком

Ольга Сумская снялась в фильме Владимира Остапчука "Любовь и Блогеры", в котором он впервые выступил в роли продюсера. Эксклюзивно для 24 канала актриса призналась, как ей работалось под руководством шоумена.

У народной артистки почти 40-летний опыт съемок в кино, тогда как Владимир Остапчук попробовал себя в роли продюсера впервые. Однако Ольга Сумская все равно прислушивалась к его советам, чтобы все выглядело органично.

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Шоумен подсказывал актрисе, как говорить на суржике, и даже подкидывал фразы в процессе съемок. Это якобы отнюдь не раздражало Сумскую, она с радостью прислушивается к молодым коллегам.

Владимир – очень талантливый и харизматичный, четко чувствует, что нужно делать на площадке. Он помогал актерам адаптироваться, поддерживал их и давал рекомендации,

– признается Ольга Сумская.

К слову, роль директора клуба в городе Кагаплык досталась ей без кастинга и проб. Продюсеры Владимир Остапчук и Евгений Таллер создавали ее именно под Ольгу Сумскую. Поэтому она сразу согласилась сыграть Тамару Павловну, а они без торгов согласились на ее гонорар. Правда, неизвестно, сколько заплатили звезде за три съемочных дня.

"Это был приемлемый на сегодня гонорар. Главное для меня – роль, которая будет нравиться, и хорошая команда единомышленников, людей, которые будут уважать и прислушиваться к тебе", – уверяет актриса.

Ольга Сумская в образе Тамары Павловны / Фото пресс-службы фильма "Любовь и Блогеры"