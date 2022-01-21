Половина команды слегла с "ковидом", – Адель со слезами обратилась к фанатам

Британская певица Адель вынуждена отменить серию выступлений в Лас-Вегасе из-за очередной вспышки пандемии коронавируса. Она призналась, что не спит по 30 часов, чтобы решить, что делать с ее концертами дальше.

К своим фанатам любимая артистка обратилась в инстаграме накануне. Она не хотела скрывать, что с ней или ее командой не все хорошо, ведь COVID-19 добрался и до них.

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Мне очень жаль, но мое шоу не готово. Мы перепробовали абсолютно все, что могли, чтобы собрать его вовремя, и чтобы оно было достаточно хорошим для вас, но мы были полностью уничтожены задержками с доставкой и коронавирусом. Половина моей команды с "ковидом" до сих пор болеет, и пока невозможно закончить шоу. Я опустошена,

– заявила Адель.

"Извините, что говорим все вот так в последнюю минуту. Мы не спали больше 30 часов, пытаясь понять это, и у нас не хватило времени. Я так расстроена, мне очень стыдно, и мне очень жаль всех, кто приехал, чтобы попасть на меня. Мне очень-очень жаль", – расплакалась в видео артистка.

Отметим, что вечером 21 января в Лас-Вегасе должна была состояться премьера перфоманса артистки под названием Weekends with Adele, анонсированного ранее. Пока шоу перенесли на неопределенный срок. Адель пообещала сообщить о новых датах в скором времени.

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