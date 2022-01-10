Полный игнор и отвращение, – Анна Тринчер пожаловалась на медсестру из государственной больницы

В первые дни января жених Анны Тринчер перенес сложную операцию на колене. Три дня певица провела с ним в государственной больнице. Как выяснилось, влюбленные выписались раньше из-за медсестры, которая делала все с отвращением.

Скандальному блогеру Александру Волошину сделали плановую операцию из-за старой травмы, которую получил на футболе. Он доверился медикам из государственной больницы и остался доволен хирургами. Тогда как медсестры его разочаровали.

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Анна Тринчер пожаловалась на медсестру из государственной больницы

Свое недовольство персоналом выразила 20-летняя певица, которая ночевала в палате любимого. Она призналась, что "ненавидит государственные больницы", потому что раньше каждый день там был для нее испытанием.

Так, в первый и третий день за Волошиным присматривал "чудесный медбрат", а на другой день им досталась ужасная медсестра.

К ней было невозможно обратиться. Все, что я просила, она делала с такой услугой, как будто я должна ей миллион долларов и не возвращаю уже третий год. На все мои просьбы был полный игнор и отвращение,

– пожаловалась Анна Тринчер.

Более того, жених певицы поскандалил с санитаркой. Так, звезда научилась делать уколы, чтобы быстрее вернуться домой. В государственной больнице пара провела всего три из обещанных шести дней.

Анна Тринчер жалуется на медсестру государственной больницы / Видео из инстаграм-сторис певицы