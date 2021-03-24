В Харькове украинская группа "Жадан и Собаки" в среду, 24 марта, должна была выступить с концертом. Однако полиция не разрешила проведение выступления. Писатель довольно эмоционально высказался на эту тему.

В среду, 24 марта, был запланирован концерт известной рок-группы "Жадан и Собаки". Он должен был пройти в Харькове. Впрочем, полиция не позволила писателю с командой провести выступление.

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Полиция запретила провести выступление "Жадан и Собаки"

В телеграм-каналах Харькова появились видео объяснения фронтмена группы, почему выступление не может состояться. По словам Сергея Жадана, его предупредили, что если начнется концерт, то его сразу сорвут, а владельцы зала будут нести ответственность (писатель должен был выступить в АртКлубе "Корова"). Поэтому несмотря на желание зажечь публику, группа решила отменить концерт.

Они где-то здесь есть (МВД, – Showbiz), поэтому если мы начнем концерт, очень бы не хотелось, чтобы он был прерван на первой-второй песне и чтобы потом у всех нас были проблемы. Поэтому концерта не будет,

– сообщил со сцены Жадан.

Затем писатель эмоционально высказался относительно условий карантина, введенных властями. По мнению Сергея Жадана, власть несправедливо относится к представителям культурной сферы и ущемляет их, вместо того, чтобы обратить внимание на более весомые проблемы в обществе.

Для них самая большая проблема, что мы здесь собрались для того, чтобы поиграть рок-концерт. То, что работают их еб**е "эпицентры", их не волнует. То, что работают их бизнесы, их не волнует. То, что они решают свои проблемы за наш счет, их не волнует. То, что они проср*ли вакцинацию, их не волнует. Этой власти на вас наср*ть,

– высказался поэт.

Сергей Жадан также отметил, что можно вернуть деньги за приобретенный билет. На странице в фейсбуке группа извинилась за вынужденный перенос концерта. Дату нового выступления сообщат позже.

Сергей Жадан об отмене концерта: смотрите видео онлайн (внимание, присутствует ненормативная лексика 18+)

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