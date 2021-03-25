Полиция Харькова объяснила запрет концерта группы "Жадан и Собаки"
Полиция в среду, 24 марта, запретили проведение концерта рок-группы "Жадан и Собаки", который должен был состояться в Харькове. Пресс-служба нацполиции объяснила, что выступление не провели из-за нарушения карантинных норм.
Источник:сайт нацполиции Харькова
Вчера вечером, 24 марта, в артклубе "Корова" в Харькове должен был состояться концерт известной рок-группы "Жадан и Собаки". Сергей Жадан на сцене рассказал, что полиция запретила выступление. На сайте Нацполиции объяснили такое решение.
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Почему полиция запретила проведение концерта
Нацполиция сообщила, что концерт не состоялся из-за несоблюдения карантинных норм. Представители правоохранительных органов провели беседу с владельцами заведения, где предупредили их о возможных последствиях выступления группы.
Перед его началом полиция, в пределах своих полномочий, провела с владельцем заведения профилактическую беседу и предупредила о правовых последствиях в случае несоблюдения посетителями карантина,
– пишет на сайте.
В Нацполиции объяснили, что Харьков по эпидемиологическому состоянию по распространению коронавируса оказался в оранжевой зоне. Согласно ограничениям, которые внедрены в Харьковской области, массовые культурные и развлекательные мероприятия запрещены. Разрешено проводить только с участием менее одного человека на 4 квадратных метра площади здания или наполненностью менее 50 процентов мест в каждом отдельном зале.
Концерт группы "Жадан и Собаки" / Фото Нацполиции Харькова
Сергей Жадан о запрете концерта
- По словам писателя, его предупредили, что если начнется концерт, то его сорвут, а владельцы зала будут нести ответственность. Поэтому группа самостоятельно решила отменить концерт, но отметила, что средства за приобретенные билеты можно вернуть.
- Отметим, что со сцены Сергей Жадан эмоционально высказался об условиях карантина, введенных властями. По мнению поэта, власть несправедливо относится к представителям культурной сферы, вместо того, чтобы обратить внимание на "провальную" вакцинацию и другие проблемы.
- "Эта власть не дает нам работать. Эта власть не дает нам жить. Они целый год фактически поставили сферу культуры в эту позицию, в которой фактически нельзя ничего делать. Они на нас отыгрываются. Они решают свои проблемы. Они поднимают свои рейтинги, они делают то, что им нужно. Они все делают за счет нас", – высказался Жадан.
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