Полиция в среду, 24 марта, запретили проведение концерта рок-группы "Жадан и Собаки", который должен был состояться в Харькове. Пресс-служба нацполиции объяснила, что выступление не провели из-за нарушения карантинных норм.

Вчера вечером, 24 марта, в артклубе "Корова" в Харькове должен был состояться концерт известной рок-группы "Жадан и Собаки". Сергей Жадан на сцене рассказал, что полиция запретила выступление. На сайте Нацполиции объяснили такое решение.

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Почему полиция запретила проведение концерта

Нацполиция сообщила, что концерт не состоялся из-за несоблюдения карантинных норм. Представители правоохранительных органов провели беседу с владельцами заведения, где предупредили их о возможных последствиях выступления группы.

Перед его началом полиция, в пределах своих полномочий, провела с владельцем заведения профилактическую беседу и предупредила о правовых последствиях в случае несоблюдения посетителями карантина,

– пишет на сайте.

В Нацполиции объяснили, что Харьков по эпидемиологическому состоянию по распространению коронавируса оказался в оранжевой зоне. Согласно ограничениям, которые внедрены в Харьковской области, массовые культурные и развлекательные мероприятия запрещены. Разрешено проводить только с участием менее одного человека на 4 квадратных метра площади здания или наполненностью менее 50 процентов мест в каждом отдельном зале.



Концерт группы "Жадан и Собаки" / Фото Нацполиции Харькова

Сергей Жадан о запрете концерта