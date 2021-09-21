Неугомонная Кейт

Кейт Миддлтон прибыла в графство в сопровождении кадетов Королевских ВВС. Вместе с ними она отправилась в Виндермирський тренировочный спортивный центр, расположенный в национальном парке "Лейк-Дистрикт". Чтобы показать положительный пример, она прокаталась на горном велосипеде и попробовала свои силы в скалолазании.

Смотрите также Долгожданное возвращение: Кейт Миддлтон впервые за 2 месяца совершила официальный выход – фото



Кейт Миддлтон на велосипеде в графстве Камбрия / Фото Getty Images



Кейт Миддлтон упражнялась в скалолазании / Фото Getty Images

Для прогулки женщина надела куртку цвета хаки и удобные ботинки от See by Chloe, в которых она часто появлялась ранее на публике. У Кейт Миддлтон было приподнятое настроение и много улыбалась.

Следующей частью ее программы в графстве Камбрия стала встреча на морской прогулке по озеру Виндермир с представителями группы, которую называют "детьми Виндермира". Пожилые люди в своей жизни повидали многое: в детстве они пережили Холокост, остались без родителей, однако их смогли перевести на территорию Англии, где они и осели. Общение Кейт с людьми прошло в теплой и непринужденной атмосфере. Для встречи супруга принца Уильяма сменила в образе лишь куртку – она надела жакет британского бренда Really Wild.



Герцогиня Кембриджская на встрече с "детьми Виндермира" / Фото Getty Images



Кейт Миддлтон в стильном кэжуал-образе / Фото Getty Images

Отметим, что в 2020 году на экранах вышел фильм "Дети Виндермира" (The Windermere Children), в котором рассказывают о печально известной истории.

"Дети Виндермира" 2020: смотреть видео онлайн