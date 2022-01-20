Пока нельзя было появляться вместе: как финалист "Холостячки" проводил время с новой пассией
Источник:инстаграм Дмитра Шевченко
Финалист шоу "Холостячка" Дмитрий Шевченко начал отношения с новой девушкой тогда, когда на экранах еще шли эпизоды проекта. Паре нельзя было выходить в свет, поэтому они проводили время дома.
Участник романтического шоу "Холостячка" Дмитрий Шевченко после проигрыша в финале довольно быстро нашел новую любовь – певицу и модель Екатерину Шеффер. С ней он начал встречаться еще до завершения проекта на экранах.
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Как проводил время Дмитрий с любимой
Из-за строгих правил шоу Дмитрий Шевченко не мог появляться на публике с новой возлюбленной, поэтому много времени они проводили дома. За тот период у них возникла традиция – готовить вместе. Еще на проекте "Холостячка" мужчина демонстрировал кулинарные способности.
Мы часто готовим вместе. Эта традиция появилась еще в тот период, когда нельзя было появляться вместе во время проекта. Готовим, безобразничаем как дети, обожаю такие вечера,
– рассказал Дмитрий.
Дмитрий проводит вечер с любимой / Фото из инстаграм-сториз
В Instagram-сториз он показал, как готовил с любимой сырники и вафельный торт со сгущенкой.
Дмитрий проводит вечер с любимой / Фото из инстаграм-сториз
Как развивались отношения Дмитрия Шевченко и Екатерины Шеффер
- История любви пары началась в интернете. Мужчина первым написал Екатерине и пригласил ее на свидание. Их встреча прошла легко и непринужденно.
- Влюбленные проводят много времени вместе. Екатерина уже познакомила Дмитрия со своим сыном – они нашли общий язык.
- Поскольку пара познакомилась до завершения шоу, последние и самые жаркие выпуски "Холостячки" они смотрели вместе. Шеффер не была в восторге от поцелуев Дмитрия со Златой, поэтому мужчина всячески отвлекал ее внимание.