Пока нельзя было появляться вместе: как финалист "Холостячки" проводил время с новой пассией

Финалист шоу "Холостячка" Дмитрий Шевченко начал отношения с новой девушкой тогда, когда на экранах еще шли эпизоды проекта. Паре нельзя было выходить в свет, поэтому они проводили время дома.

Участник романтического шоу "Холостячка" Дмитрий Шевченко после проигрыша в финале довольно быстро нашел новую любовь – певицу и модель Екатерину Шеффер. С ней он начал встречаться еще до завершения проекта на экранах.

Интересно Возможно, до сих пор любит, – финалист "Холостячки" о чувствах Златы Огневич к Задворному

Как проводил время Дмитрий с любимой

Из-за строгих правил шоу Дмитрий Шевченко не мог появляться на публике с новой возлюбленной, поэтому много времени они проводили дома. За тот период у них возникла традиция – готовить вместе. Еще на проекте "Холостячка" мужчина демонстрировал кулинарные способности.

Мы часто готовим вместе. Эта традиция появилась еще в тот период, когда нельзя было появляться вместе во время проекта. Готовим, безобразничаем как дети, обожаю такие вечера,

– рассказал Дмитрий.



Дмитрий проводит вечер с любимой / Фото из инстаграм-сториз

В Instagram-сториз он показал, как готовил с любимой сырники и вафельный торт со сгущенкой.



Дмитрий проводит вечер с любимой / Фото из инстаграм-сториз

Как развивались отношения Дмитрия Шевченко и Екатерины Шеффер