"Пока мы не рядом, просматриваю семейные видео": Макс Михайлюк поздравил дочь с первым годом

Супруги Макса Михайлюка и Дарии Хлыстун днем ранее праздновали первый день рождения их дочери Арианы. Сейчас мужчина находится в терробороне, поэтому поздравил дочь дистанционно.

В миловидном видео, которое оставил в сети Макс Михайлюк (эксзвезда шоу "Холостяк-10"), он показал, как кормит смесью или молоком свою кроху. Он прокомментировал ее хороший аппетит, пока рядом с этим смеялась жена Даша.

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Наблюдая за тем, как ты растешь в течение этих 12 месяцев, я получил самые счастливые, самые ценные моменты моей жизни. Пока мы не рядом, просматриваю наши семейные видео, и одним из самых любимых делюсь сегодня с вами. С днем ​​рождения, наша любимая доченька!

– нежно написал молодой папа.

Модель и мамочка Хлыстун тоже оставила в инстаграмме фотографии своей дочери, которых раньше не было в сети. На них можно увидеть подросшую Ариану, которую нежно обнимает и целует как отец, так и мама.

"Моя лучшая девочка, я до сих пор не могу поверить, что уже пролетел год, как мы встретились с величайшим счастьем в нашей жизни. Я так сильно люблю тебя. Мне хочется, чтобы ты была самой счастливой, светлой и доброй! И я знаю, ты такой и будешь. Пусть в твоей жизни встречаются только добрые люди. Прости этому миру свое тепло, ты это уже в таком юном возрасте умеешь делать. Мы с папой всегда будем рядом. Макс, мы подарили этому миру особого человека", – написала Даша.

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