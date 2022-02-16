"Пока мир сходит с ума – люби": в День единения Тарабарова тронула песней "Заспокой мене"

В тревожное время для Украины важно не рассеивать панику и поддерживать тех, кого любишь. Об этом Светлана Тарабарова спела в новой песне "Заспокой мене". Релиз сингла состоялся 16 февраля, в День единения.

31-летняя Светлана Тарабарова первая из украинских артистов спела о том, что сейчас болит всей стране. Она призвала сохранять спокойствие, согреваться объятиями, любить и верить, что у нас все впереди, у нас еще есть время.

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"Есть вещи, которые делаешь не ради чего-то, а потому что не можешь иначе. Песня "Заспокой мене" – именно тот случай. Послушайте и обнимите родных. Я с вами. Все будет хорошо", – анонсировала артистка в инстаграме.

Символично, что на обложке песни "Заспокой мене" появился ее 3-летний сын Иван с небесно-голубыми глазами. Это фото тронуло сеть так же, как и сингл.

Я как женщина, как мама чувствую, что сейчас всем нам нужен этот месседж. Когда вокруг все волнуются, все нервничают, ты понимаешь, как важно быть рядом с теми, кого любишь,

– заявила Светлана Тарабарова на радио.

Светлана Тарабарова – Заспокой мене: слушайте песню онлайн

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Реакция сети на песню "Заспокой мене"

В комментариях в инстаграме и ютубе фаны Светланы Тарабаровой благодарят ее за песню и такой нужный сейчас месседж:

"Как всегда, в самое сердце";

"Какая нужна песня для всех нас. Спасибо за слова, за песню, за веру, надежду, за поддержку! Она нужна всем нам";

"Песня невероятная, мурашки";

"Песня прямо в сердце";

"Спасибо за песню, за текст и за свет вашего творчества";

"Очень трогательно".

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