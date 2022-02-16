"Пока мир сходит с ума – люби": в День единения Тарабарова тронула песней "Заспокой мене"
Источник:ютуб-канал Светланы Тарабаровой
В тревожное время для Украины важно не рассеивать панику и поддерживать тех, кого любишь. Об этом Светлана Тарабарова спела в новой песне "Заспокой мене". Релиз сингла состоялся 16 февраля, в День единения.
31-летняя Светлана Тарабарова первая из украинских артистов спела о том, что сейчас болит всей стране. Она призвала сохранять спокойствие, согреваться объятиями, любить и верить, что у нас все впереди, у нас еще есть время.
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"Есть вещи, которые делаешь не ради чего-то, а потому что не можешь иначе. Песня "Заспокой мене" – именно тот случай. Послушайте и обнимите родных. Я с вами. Все будет хорошо", – анонсировала артистка в инстаграме.
Символично, что на обложке песни "Заспокой мене" появился ее 3-летний сын Иван с небесно-голубыми глазами. Это фото тронуло сеть так же, как и сингл.
Я как женщина, как мама чувствую, что сейчас всем нам нужен этот месседж. Когда вокруг все волнуются, все нервничают, ты понимаешь, как важно быть рядом с теми, кого любишь,
– заявила Светлана Тарабарова на радио.
Светлана Тарабарова – Заспокой мене: слушайте песню онлайн
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Реакция сети на песню "Заспокой мене"
В комментариях в инстаграме и ютубе фаны Светланы Тарабаровой благодарят ее за песню и такой нужный сейчас месседж:
- "Как всегда, в самое сердце";
- "Какая нужна песня для всех нас. Спасибо за слова, за песню, за веру, надежду, за поддержку! Она нужна всем нам";
- "Песня невероятная, мурашки";
- "Песня прямо в сердце";
- "Спасибо за песню, за текст и за свет вашего творчества";
- "Очень трогательно".
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