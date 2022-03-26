Пока коллеги защищают Украину: Анатолий Анатолич с семьей уехал за границу
Источник:инстаграмм Анатолия Анатолича
Телеведущий Анатолий Анатолич даже во время военного положения смог покинуть Украину. Пока его коллеги и земляки защищают родную землю с оружием в руках, он вместе с семьей находится во Франции.
За время полномасштабной войны, которая длится уже больше месяца, Анатолий Анатолич с женой и детьми побывал во многих городах. Сейчас он уехал за границу.
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Анатолий Анатолич уехал из Украины
Первые три дня войны телеведущий провел в Киеве. Вместе с детьми ночевали в подвале, было очень сложно, поэтому решили уехать из дома. Тогда поехали в маленькую деревню под Кагарлыком, куда семью Анатолия пригласили родители одноклассницы его дочери.
В этом доме они жили около недели, жили там вместе с другими переселенцами, потом Анатолий привез туда своих маму и тещу. Но позже приняли решение ехать дальше. Сначала пытались найти жилье на Западной Украине, однако это оказалось очень сложно, поскольку для 9 человек нужна не комната, а большее жилье, которое сейчас очень дорого.
Дочери телеведущего учатся во французской школе. Оттуда семья получила предложение поселиться в маленьком французском городе.
Мы взвесили "за" и "против" и решили ехать. К тому же, нам пообещали максимальную поддержку и помощь. И это мы почувствовали сразу. А вот самая дорога была очень сложной, она заняла несколько дней. Перешли множество границ, но сейчас чувствуем себя в безопасности, дети в школе. Сейчас мы решаем, что делать дальше. Конечно, все хотят домой и даже мысли нет оставатся здесь навсегда,
– рассказал ведущий.
Анатолий Анатолич о поездке во Францию: смотрите видео онлайн
Реакция сети
Поскольку сейчас в Украине введено военное положение, мужчинам призывного возраста запрещено покидать территорию страны. Поэтому подписчиков Анатолия информация о том, что он уехал за границу, возмутила. Они отмечают, что у многих наших военных и защитников терробороны есть маленькие дети, но они не убегают и защищают Родину от врагов.
- "Удивительно, что вы вывезли семью и сами не вернулись. Вы известная личность в Украине, здесь могли волонтерить, помогать, а так будут видео с надеждой из комфортной Франции".
- "От одного не понимаю, если 3 ребенка, то отец нужен и вправе быть рядом, а как два или один ребенок, то такого права не имеют?"
На некоторые возмутительные комментарии Анатолий Анатолич отвечает.
- "Досадно, что вы оказались обычным трусом, спрятавшимся за юбку жены и детей, тихонько отсиживайтесь".
- "Да, очень жаль. А еще моя жена носит джинсы. Поэтому я спрятался за джинсы, а не за юбку".
Ответ Анатолия Анатолича / Скриншот с инстаграмма ведущего