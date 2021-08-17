Пока другие покупают, они дают второй шанс: знаменитости, принявшие в семьи бездомных животных

В последние годы все более частым становится тенденция, когда знаменитости, несмотря на немалое состояние, берут домашних любимцев из приютов или с улицы. Ко Всемирному дню бездомных животных предлагаем узнать, с кого стоит взять пример и подарить животному второй шанс на любящую семью.

Зоозащитники неоднократно подчеркивают, что забирая животное из приюта, вы освобождаете место для других собак или кошек, которые нуждаются в помощи и заботе от новых хозяев. Бездомные животные часто страдают на улице с самого рождения, или же становятся жертвами своих предыдущих хозяев. Ситуаций множество, и как их следует "решать" – показывают знаменитости.

Стоит знать День бездомных животных: 5 причин взять любимца из приюта

Джастин Теру

Известный американский актер и бывший муж Энистон приютил собаку осле развода с актрисой – почти всех совместных любимцев экс-жена оставила себе. Зато Теру решил спасти жизнь собаке, которую нашли после мощного урагана Харви. Собака была на грани жизни и смерти, и уже находилась в шаге от эвтаназии. Но именно в то время Теру искал для себя друга и случайно увидел ее в приюте Chance of Bloom, откуда впоследствии и забрал.



Джастин Теру с другом-собакой / Фото с инстаграма актера

Тейлор Свифт

Американская певица-богачка увидела миловидного белого кота на съемках одного из ее музыкальных клипов. Он ей настолько понравился, что та решила сразу его "усыновить". До этого котик работал в рекламных проектах, которые призывали брать животных из приютов. Своего пушистого любимца звезда назвала Бенджамином Баттоном.



Тейлор Свифт и ее один из трех любимцев Бенджамин / Фото с инстаграму певицы

Крис Эванс

Звезда "Капитана Америки" взял себе пса из приюта для животных, когда его использовали для одного кинематографического проекта. Четвероногий так понравился актеру, что тот решил забрать его себе. Пса зовут Доджер.



Крис Эванс с Доджером / Фото с инстаграма актера

Селена Гомес

Американская певица и подруга Тейлор – Селена Гомес уже спасла семь собак! Ее любовь к животным передалась из семьи, поэтому на территории ее дома семь замечательных четвероногих – Вилли, Бэйлор, Чип, Чаз, Уоллес, Финна и ее последнее "пополнение" – Винни.



Селена Гомес с одной из ее собак / Фото с инстаграма артистки

Райан Рейнольдс

Знаменитый актер Райан впервые встретил золотистого ретривера на улице города. На просьбу мужчины отойти от него, пес наоборот запрыгнул к актеру в машину и уже больше никогда его не покидал. Своего нового члена семьи он и его жена Блейк Лайвли назвали Баксом.



Райан Рейнольдс любуется Баксом / Фото с инстаграма актера

Интересно Ариана Гранде снялась для обложки американского Vogue: потрясающее фото

Ариана Гранде

Американская певица Ариана превзошла всех своих коллег, удерживая у себя в имении целых 10 собак и даже одну мини-пиг, которую взяла из зоопарка. Звезда часто публикует фотографии своих верных друзей, которых взяла из приютов или с улицы, и назвала: Страуссом, Тулузой, Пиньйоли, Коко, Цинамоном, Лафайетом, Майроном, Офелией, Сириусом и Фоксом.



Ариана Гранде с бладгаундом Лафайет / Фото с инстаграма певицы

Зак Эфрон

Звезда фильма "Классный мюзикл" в 2018 году тоже взял из приюта Лос-Анджелеса питбуля по имени Мак. Пес был в шаге от эвтаназии, но актер спас его и забрал жить к себе.



Зак Эфрон с другом Маком / Фото с инстаграма актера

Дженнифер Энистон

Одной из самых больших любительниц собак давно считается Дженнифер Энистон. Находясь в браке с Джастином Теру, пара имела четырех собак, три из которых после развода остались жить с актрисой в Лос-Анджелесе. Но в 2019 году умерла одна из них – собака Долли. Уже через год звезда объявила о пополнении в семье – женщина взяла из приюта пса Честерфилда.