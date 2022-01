На новых фото 38-летняя Джамала разлеглась на ноутбуке и бумагах, делая вид, что загорает под солнцем. Так она желает визуализировать свой отпуск.

Sooo. No filters. No make up. No vacation. Здесь три фото, где я сплю на пляже. Им мороженое. И не думаю ни о чем. Оставлю здесь как визуализацию,

– написала артистка в своей публикации.

Джамала ждет отпуск / Фото из инстаграма артистки

Джамала без макияжа / Фото из инстаграма артистки

Реакция сети на отсутствие макияжа

Что интересно, на снимках она позирует без макияжа – с естественным тоном лица и завязанными волосами. Она надела домашнее синее худи и золотую подвеску. Но это не помешало уставшей артистке получить десятки приятных комментариев о своей внешности:

"Вы так очаровательны без макияжа и фильтров. Побольше таких фото в Вашем профиле!";

"Классное фото. Вы такая здесь родная";

"Так лучше, чем с макияжем. Здесь естественная красота";

"Без макияжа и фильтров вам очень идет! Вы красивая любая! Самая лучшая!";

"Вау. Какая Вы красавица";

"Прямо девочка 20 лет";

"Очень красивые волны на фоне".

Джамала показывает язык всем хейтерам / Фото из инстаграма певицы