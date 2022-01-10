На новых фото 38-летняя Джамала разлеглась на ноутбуке и бумагах, делая вид, что загорает под солнцем. Так она желает визуализировать свой отпуск.
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Sooo. No filters. No make up. No vacation. Здесь три фото, где я сплю на пляже. Им мороженое. И не думаю ни о чем. Оставлю здесь как визуализацию,
– написала артистка в своей публикации.
Джамала ждет отпуск / Фото из инстаграма артистки
Джамала без макияжа / Фото из инстаграма артистки
Реакция сети на отсутствие макияжа
Что интересно, на снимках она позирует без макияжа – с естественным тоном лица и завязанными волосами. Она надела домашнее синее худи и золотую подвеску. Но это не помешало уставшей артистке получить десятки приятных комментариев о своей внешности:
- "Вы так очаровательны без макияжа и фильтров. Побольше таких фото в Вашем профиле!";
- "Классное фото. Вы такая здесь родная";
- "Так лучше, чем с макияжем. Здесь естественная красота";
- "Без макияжа и фильтров вам очень идет! Вы красивая любая! Самая лучшая!";
- "Вау. Какая Вы красавица";
- "Прямо девочка 20 лет";
- "Очень красивые волны на фоне".
Джамала показывает язык всем хейтерам / Фото из инстаграма певицы