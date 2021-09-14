Пока длился Met Gala: Бейонсе пропустила бал костюмов, отдыхая на яхте Безоса

Американская певица Бейонсе в последние годы пыталась не пропускать Бал Института костюма и моды Met Gala. Впрочем, в этом году она, похоже, решила уберечь себя во время пандемии и поехала на романтический отдых со своим мужем Jay Z.

Знаменитые супруги любят отправляться в круиз по Средиземному морю, впрочем, в этом году отпуск совпал с Met Gala. Но те не растерялись и предпочли отдых. В СМИ сообщают, что Бейонсе и Jay Z арендовали для отдыха роскошную яхту у одного из богатейших людей мира – Джеффа Безоса.

К слову Стоимостью 130 миллионов долларов: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек арендовали яхту Ахметова, – СМИ

Чем особенная яхта Безоса

Как сообщают в AutoEvolution, аренда такого судна на неделю стоит 4 миллиона долларов. Впрочем, это не является особой роскошью для звезд, ведь пара в общем владеет почти 2 миллиардами сбережений. Что касается самой стоимости яхты под названием The Flying Fox, то она составляет 400 миллионов долларов. Ее Безос приобрел в 2019 году, хотя нигде об этом официально не заявлял.

В СМИ также добавляют, что такое судно – крупнейшая чартерная мегаяхта в мире (занимает 19 место по внутреннему объему). Внутри может проживать от 22 до 25 гостей и 55 членов экипажа. Такая яхта также является оздоровительным курортом, ведь на двух этажах размещены центр с криосауной и центр криотерапии, две кухни шеф-повара, кинотеатр, ночной клуб, две вертолетные площадки, большой бассейн.



Яхта Джеффа Безоса The Flying Fox / Фото AutoEvolution

Роскошные фото с отдыха

Вместе с влюбленными на море отправились их дети – на одном из фото с ними фотографировалась старшая дочь Блю Айви. У семьи была возможность побывать в самых красивых местах возле европейских побережий, любуясь рассветами и закатами солнца. На снимках, которые опубликовала Бейонсе, она также показала, какие гламурные образы выбрала для поездок.

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