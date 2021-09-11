"Поют все" 3 выпуск: потрясающий кавер на песню Go_A и конфликты между судьями

Третий выпуск "Поют все!" ошеломил невероятным количеством талантливых вокалистов. Но не всем удалось покорить сердца сотни судей, среди которых известные украинские исполнители. Чье пение поразил больше – читайте в материале Showbiz 24!

Согласно результатам двух первых выпусков в финал шоу "Поют все!" попали Муаяд Абдельрахим и Василий Демчук! Какие вокалисты оказались сильнее в третьем выпуске – узнавайте далее.

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София Артеменко

, каждый участник должен "раскатать" как можно больше звездных судей. Они должны подниматься с кресел, танцевать и давить красные кнопки. Каждая кнопка равна одному баллу. А участник должен собрать как можно больше баллов. Тот, кто получает наибольшее количество баллов, сразу попадает в финал "Поют все!", А между вторым и третьим местом происходит поющая "дуэль". Победитель, которого выберут в финале, получит денежный приз в размере полумиллиона гривен.

13-летняя девочка родом из живописного городка под Черкассами, под названием Смела. София живет возле леса, вокруг – невероятно красивая природа. Девушка любит не только петь, но и рисовать. Это выступление – дебют вокалистки на большой сцене. Перед 100 судьями она исполнила песню группы Go_A – SHUM. Группа этим треком зажгла сцену Евровидения-2021, а Софии удалось собрать 99 баллов на "Поют все!". Невероятный начало 3 выпуска!

Роман Милян

Роман работал во множестве разных мест, но в один момент понял, что хочет заниматься только музыкой. Увидев результат Софии, мужчина разволновался, однако взял себя в руки и смог покорить сердца судей. Милян нежно исполнил трек Виктора Павлика – "Ні обіцянок, ні пробачень", который был среди судей. Роман получил 42 балла.

KARRENA

18-летняя блогерша училась в математической сфере, была уверена, что свяжет жизнь с IT-сферой. KARRENA закончила школу с серебряной медалюю, однако в высшее учебное заведение не поступала. Сейчас она активно развивает свой тикток-аккаунт, где и зарабатывает на жизнь. А также снимает ролики с известными украинскими артистами. Девушка зажгла песней Jessie J – Bang Bang и получила 79 баллов.

Но после ее выступления между судьями возник спор. Анастасия Приходько высказалась в отношении блогеров, так как не считает эту сферу деятельности профессией. Но на защиту KARRENA встала Оля Полякова, Наталья Могилевская и Олег Машуковский. "Королева ночи" отметила, что следует с уважением относиться к молодости других поколений, вспоминая собственную.

Владимир Бердецький

По образованию Владимир вокалист. 28-летний парень продолжил дело отца, который также является музыкантом. Также он играет в собственном коллективе, который выступает на различных праздниках. Семья Владимира верит, что ему удастся стать известным артистом. На сцене "Поют все!" Бердецкий исполнил хит "Бумбокса" – "Вахтерам" и собрал 43 балла, из-за чего Роман Милян покинул шоу.

Александр Удовенко

Александр пишет песни к фильмам, сериалам, является автором аранжировок. Мужчина всю жизнь занимается тем, что любит. Он невероятно рад, что сложилось именно так. А также он является молодыми отцом. 3,5 месяца назад у композитора родилась дочь, которая стала его дополнительным вдохновением. Перед 100 судьями Удовенко спел Tom Jones – Delilah. Исполнитель получил 77 баллов и оказался на третьем месте лидеров. А Владимиру Бердецкому пришлось покинуть шоу.

Ярослав Рогальский

2 года назад парень участвовал в "Голосе. Дети". После этого он начал писать песни и сейчас уже у него 7 авторских композиций. 15-летний Ярослав считает себя взрослым артистом и уверен, что сможет добиться успеха и завоевать расположение большой аудитории. На певческое шоу исполнитель пришел с треком Jony – "Ты беспощадна". Проникновенный голос и лирическое исполнение помогли Ярославу получить 95 баллов и занять второе место среди лидеров.

Трио Girls in jazz

Трио сестер приехали на "Поют все!" из Черновцов. Диана, Татьяна и Марьяна гармонично дополняют друг друга на сцене уже в течение семи лет. Девушки обожают музыку, поэтому стараются в дальнейшем развиваться в ней. В 3 выпуске шоу они спели песню Bruno Mars – Uptown Funk, однако не смогли поднять с кресел большинство судей. Певицы получили 33 балла и покинули проект.

Катя Северова

20-летняя девушка приехала на "Поют все!" из Николаевской области. Она занимается музыкой с детства и хочет, чтобы так было всю жизнь. Было немало людей, которые пытались помешать Екатерине в музыкальном развитии, однако она не сдалась. Для выступления на шоу вокалистка выбрала популярную и трогательную песню "Океана Эльзы" – "Обійми". Выполнение Екатерины растопило сердца судей, растрогало звезд и они отдали девушке 98 баллов!

Слава Демин возмутился из-за того, что 2 судей не отдали голоса Кати. У него произошла перепалка с "Пацыками из Франыка" и Владом Сытником. Коллектив отметил, что для него Северова является фавориткой в ​​этом выпуске, но почему проголосовали за нее – неизвестно. А Влад Сытник объяснил, что заслушался и поздно нажал кнопку. Капитан судей – Наталья Могилевская решила все-таки добавить девушке один балл и она заняла одно из кресло лидеров с 99 баллами!

Лара Камбизо

Поэтесса и композитор Лара пришла на "Поют все!", чтобы ее композиции со временем пели популярные украинские артистки. Сейчас в ее репертуаре 30 песен, которыми она с радостью хочется поделиться со слушателями. А перед судьями женщина выполнила трек Филиппа Киркорова – "Мне не жаль тебя" и собрала 61 балл. С таким результатом она не смогла занять место в тройке лидеров.

Группа Freshtime

Коллектив, в состав которого входят люди из совершенно разных профессий, существует уже 7 лет. Исполнители сразу понравились судьям и очаровали безупречным исполнением песни Мотор'ролла – "8 колір". Группа заставила нажать кнопки многих звезд и получила 68 баллов. Этого оказалось недостаточно, чтобы оказаться в тройке лидеров.

Певческая дуэль

Согласно правилам, путем тайного голосования 100 голосов судьи должны были поделить между Софией Артеменко и Катей Северовой, которые после выступлений в 3 выпуске обе получили 99 баллов. Голоса поделились так:

София Артеменко – 42;

Катя Северова – 49.

Девять судей воздержались от голосования. Таким образом первой финалисткой стала Катя Северова. А София Артеменко боролась за право продолжить участие в шоу в певческой дуэли.

Ярослав Рогальский выполнил драйвовую песню Монатика – "Кружит" и получил 41 балл.

выполнил драйвовую песню Монатика – "Кружит" и получил София Артеменко растрогала украинской народной песней "Ой там на горі" и собрала 90 баллов.

Согласно результатам 3 выпуска финалистками проекта стали Катя Северова и София Артеменко!

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